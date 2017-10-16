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    Зидан: «У «Реала» будет возможность доказать, что Примера лучше АПЛ»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мотивацией на матч против «Тоттенхэма» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    «У нас будет возможность доказать, что Примера лучше английской Премьер-лиги», – сказал 45-летний француз.

    Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится завтра в 21:45 по московскому времени. Мадридский клуб делит со «шпорами» лидерство в группе H.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что нападающий хозяев Гарет Бэйл не сможет сыграть против бывшего клуба.

    Источник: Twitter

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    16.10.2017 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 17 октября 2017, 00:41

      ДА ты шо;))))....Примера лучше чем АПЛ?Реал может и сильнее Петухов,но Чемпионат двух команд ни кому не интересен!

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      Рейтинг: +19

      Negr61 16 октября 2017, 21:30

      Никогда примера не сравнится с Апостилем, пока будут Реал и Барселона соперничать между собой!!

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      Рейтинг: +19

      Negr61 16 октября 2017, 21:28

      Орп

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