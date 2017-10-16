Зидан: «У «Реала» будет возможность доказать, что Примера лучше АПЛ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мотивацией на матч против «Тоттенхэма» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас будет возможность доказать, что Примера лучше английской Премьер-лиги», – сказал 45-летний француз.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится завтра в 21:45 по московскому времени. Мадридский клуб делит со «шпорами» лидерство в группе H.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что нападающий хозяев Гарет Бэйл не сможет сыграть против бывшего клуба.