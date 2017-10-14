Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин: «С приходом Хохлова все игроки «Динамо» рвутся на поле, пытаются что-то доказать»

Шунин: «С приходом Хохлова все игроки «Динамо» рвутся на поле, пытаются что-то доказать»

14 октября 2017, 17:53
12

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победного матча 13-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0) заявил, что бело-голубым теперь нужно продолжить в том же духе. Страж ворот отметил, что сегодня команда была единым целым и у нее многое получалось.

«Сегодня мы действовали как одно целое, и мне приятно было находиться на поле. У нас многое получалось, и это здорово. Если говорить по игре, то «Динамо» могло забивать СКА гораздо больше, но немного не повезло. Главное теперь – продолжить в том же духе.

Не хочу раскрывать секреты тренировочного процесса. Могу лишь сказать, что Хохлов добавил эмоционального всплеска команде. Все рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Думаю, что если выходить на каждый матч с таким настроем, то победы станут далеко не редкостью», – сказал Шунин.

После 13-ти туров «Динамо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо СКА-Хабаровск Шунин Антон Хохлов Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1507997412
ну а хотелось бы спросить чем Калитвинцев не угодил то, почему при нем пропало желание биться друг за друга и быть единым целым. Неужто только и хотели чтобы тренера сменили и сразу заиграли.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1508004615
Да и с Хохловым может быть не на долго..Эмоциональный всплеск пройдёт и станет понятно в ком проблема,в тренере или в Шунине..
Ответить
арейская
1508020513
А с Калитвинцевым оказывается ничего доказывать не надо было, весьма печально...
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1508046022
А до этого рвались в раздевалку и пофиг кому-то что доказывать? Профи, мать вашу, дрын вам нужен потолще.
Ответить
Svoysvoemubrat
1508046720
Если профессиональным игрокам тренер должен добавлять эмоций, значит зарплата и честь клуба для них пшик, пустой звук.
Ответить
СШГЭС
1508047631
Если и Хохлов не заведет это болото, то нужно очищение в ФНЛ, за один сезон не до всех дошло.
Ответить
SPARTAK 85
1508058347
Доказывать? Типа при Калитвинциве нечего доказывать? А не ты ли в сборную вернуться хотел и ставил для себя это задачей.
Ответить
Gullit 76
1508060852
Надолго ли?
Ответить
Serjoga
1508065880
А при Калитвинцеве вы были МАСТЕРА, которые всем и все уже доказали? Просто "сплавили" тренера и все! Но о вашем рвении покажет следующая игра! Игра с хабаровчанами дома не показатель!
Ответить
Главные новости
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
4
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
4
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
8
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+