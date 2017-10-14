Шунин: «С приходом Хохлова все игроки «Динамо» рвутся на поле, пытаются что-то доказать»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победного матча 13-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0) заявил, что бело-голубым теперь нужно продолжить в том же духе. Страж ворот отметил, что сегодня команда была единым целым и у нее многое получалось.

«Сегодня мы действовали как одно целое, и мне приятно было находиться на поле. У нас многое получалось, и это здорово. Если говорить по игре, то «Динамо» могло забивать СКА гораздо больше, но немного не повезло. Главное теперь – продолжить в том же духе.

Не хочу раскрывать секреты тренировочного процесса. Могу лишь сказать, что Хохлов добавил эмоционального всплеска команде. Все рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Думаю, что если выходить на каждый матч с таким настроем, то победы станут далеко не редкостью», – сказал Шунин.

После 13-ти туров «Динамо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.