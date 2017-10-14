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    Шунин: «С приходом Хохлова все игроки «Динамо» рвутся на поле, пытаются что-то доказать»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победного матча 13-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0) заявил, что бело-голубым теперь нужно продолжить в том же духе. Страж ворот отметил, что сегодня команда была единым целым и у нее многое получалось.

    «Сегодня мы действовали как одно целое, и мне приятно было находиться на поле. У нас многое получалось, и это здорово. Если говорить по игре, то «Динамо» могло забивать СКА гораздо больше, но немного не повезло. Главное теперь – продолжить в том же духе.

    Не хочу раскрывать секреты тренировочного процесса. Могу лишь сказать, что Хохлов добавил эмоционального всплеска команде. Все рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Думаю, что если выходить на каждый матч с таким настроем, то победы станут далеко не редкостью», – сказал Шунин.

    После 13-ти туров «Динамо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2017 17:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 октября 2017, 14:11

      А при Калитвинцеве вы были МАСТЕРА, которые всем и все уже доказали? Просто "сплавили" тренера и все! Но о вашем рвении покажет следующая игра! Игра с хабаровчанами дома не показатель!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 12:47

      Надолго ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 15 октября 2017, 12:05

      Доказывать? Типа при Калитвинциве нечего доказывать? А не ты ли в сборную вернуться хотел и ставил для себя это задачей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 октября 2017, 09:07

      Если и Хохлов не заведет это болото, то нужно очищение в ФНЛ, за один сезон не до всех дошло.

      8
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 октября 2017, 08:52

      Если профессиональным игрокам тренер должен добавлять эмоций, значит зарплата и честь клуба для них пшик, пустой звук.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 октября 2017, 08:40

      А до этого рвались в раздевалку и пофиг кому-то что доказывать? Профи, мать вашу, дрын вам нужен потолще.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2017, 01:35

      А с Калитвинцевым оказывается ничего доказывать не надо было, весьма печально...

      6
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      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > арейская 15 октября 2017, 09:00

      Ребятишки элементарно зажрались под прикрытием паспорта.

      9
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Приус 15 октября 2017, 10:06

      Соглашусь, наверняка так и есть..

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 21:10

      Да и с Хохловым может быть не на долго..Эмоциональный всплеск пройдёт и станет понятно в ком проблема,в тренере или в Шунине..

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 19:10

      ну а хотелось бы спросить чем Калитвинцев не угодил то, почему при нем пропало желание биться друг за друга и быть единым целым. Неужто только и хотели чтобы тренера сменили и сразу заиграли.

      8
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      Рейтинг: +17971

      арейская > OfaZavr 15 октября 2017, 01:36

      Браво, в самую точку сказано...

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