Куман: «Руни? Настало время для всех опытных игроков, для всех, кто дает хороший результат»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал неудачные результаты команды в текущем сезоне. «Ириски» в последних 10 матчах одержали лишь две победы.

«Я всегда держу в уме Руни. Конечно, настало время для всех опытных игроков, для всех, кто дает хороший результат. В этой команде есть футболисты, которые могут справиться с давлением. Я же все еще главный тренер «Эвертона», – заявил специалист.

Руни в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил два гола.