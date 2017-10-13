ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без Головина и Васина

Московский ЦСКА отправится на матч 13 тура РФПЛ против «Краснодара» без двух игроков основного состава – Александра Головина и Виктора Васина. Такое решение принял медицинский штаб команды.
«Красно-синим в матче 13-го тура не поможет продолжающий восстановление Александр Головин. Он будет готовиться к встрече Лиги чемпионов. Также в Москве остался получивший повреждение икроножной мышцы в матче сборных России и Ирана Виктор Васин.
Понтус Вернблум отправится с командой на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра», – говорится в релизе красно-синих.
Матч на Кубани состоится 14 октября. Начало – в 19:00.
Источник: ПФК ЦСКА
Тогда Набабкин, Натхо, Миланов или кто-то из молодых? В общем, большие сомнения по качеству игры :(