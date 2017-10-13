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    ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без Головина и Васина

    Московский ЦСКА отправится на матч 13 тура РФПЛ против «Краснодара» без двух игроков основного состава – Александра Головина и Виктора Васина. Такое решение принял медицинский штаб команды.

    «Красно-синим в матче 13-го тура не поможет продолжающий восстановление Александр Головин. Он будет готовиться к встрече Лиги чемпионов. Также в Москве остался получивший повреждение икроножной мышцы в матче сборных России и Ирана Виктор Васин.

    Понтус Вернблум отправится с командой на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра», – говорится в релизе красно-синих.

    Матч на Кубани состоится 14 октября. Начало – в 19:00.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.10.2017 13:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 октября 2017, 22:44

      Жаль ЦСКА, потери как после Аустерлица. Одно может успокоить их болел - Краснодар в какой-то эмоциональной и функциональной яме, если не сказать хуже.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2017, 18:18

      Это ГолоВасько,братаны..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 18:46

      Немногословие-признак аскетичного образа,навеянного букварём..

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 17:15

      "Будьте дружелюбны и вежливы . Спасибо !" Этот слоган висит всегда .
      Г-да админы , появился какой-то Евгений Вольский , который несет всякую ахинею уже второй или третий день . А вы молчите !
      Создается впечатление , что это ваш провокатор ! Мне все равно , я на такие фейки просто не реагирую . Но противно !

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 октября 2017, 16:19

      итак скамейка очень короткая ,еще двое выбыли из состава...

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 13 октября 2017, 15:32

      Да, голы забивать некому, а голевые пасы отдавать совсем некому. Васин - не велика потеря: кто-либо из братьев, или Игнат с успехом заменят. А вот без Понтуса в защите туго будет. Но, посмотрим, как Гончаренко из этой ситуации "выйдет" (Леня же находил выход!).

      3
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 15:04

      у цска и резерва тог нормального нет- будет тяжеловато против быков

      3
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 13 октября 2017, 14:49

      Я думаю не проиграют, хотя и на ЛЧ силы нужно оставить.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 14:46

      у Краснодара полный боекомплект чего не скажешь про армейцев обойма то пуста тяжко им будет против быков да ещё в гостях

      8
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      Рейтинг: +73

      Шейник 13 октября 2017, 14:39

      без одного не забьют, без другого не пропустят))

      1
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      Рейтинг: +1491

      GM 13 октября 2017, 14:30

      Дзагоева и брата Васи тоже не будет?

      Тогда Набабкин, Натхо, Миланов или кто-то из молодых?
      В общем, большие сомнения по качеству игры :(

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