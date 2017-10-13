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ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без Головина и Васина

13 октября 2017, 13:47
19

Московский ЦСКА отправится на матч 13 тура РФПЛ против «Краснодара» без двух игроков основного состава – Александра Головина и Виктора Васина. Такое решение принял медицинский штаб команды.

«Красно-синим в матче 13-го тура не поможет продолжающий восстановление Александр Головин. Он будет готовиться к встрече Лиги чемпионов. Также в Москве остался получивший повреждение икроножной мышцы в матче сборных России и Ирана Виктор Васин.

Понтус Вернблум отправится с командой на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра», – говорится в релизе красно-синих.

Матч на Кубани состоится 14 октября. Начало – в 19:00.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Васин Виктор Головин Александр
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SunRomeS
1507892013
Беда беда, это писец
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GM
1507894236
Дзагоева и брата Васи тоже не будет?
Тогда Набабкин, Натхо, Миланов или кто-то из молодых? В общем, большие сомнения по качеству игры :(
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Полная Канистра
1507895187
у Краснодара полный боекомплект чего не скажешь про армейцев обойма то пуста тяжко им будет против быков да ещё в гостях
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Ник_ЦСКА
1507895346
Я думаю не проиграют, хотя и на ЛЧ силы нужно оставить.
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серега кашин
1507896261
у цска и резерва тог нормального нет- будет тяжеловато против быков
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Dominator777
1507897975
Да, голы забивать некому, а голевые пасы отдавать совсем некому. Васин - не велика потеря: кто-либо из братьев, или Игнат с успехом заменят. А вот без Понтуса в защите туго будет. Но, посмотрим, как Гончаренко из этой ситуации "выйдет" (Леня же находил выход!).
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84aivengo
1507900784
итак скамейка очень короткая ,еще двое выбыли из состава...
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dok66
1507904105
"Будьте дружелюбны и вежливы . Спасибо !" Этот слоган висит всегда . Г-да админы , появился какой-то Евгений Вольский , который несет всякую ахинею уже второй или третий день . А вы молчите ! Создается впечатление , что это ваш провокатор ! Мне все равно , я на такие фейки просто не реагирую . Но противно !
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shinnik
1507907928
Это ГолоВасько,братаны..
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erma
1507923873
Жаль ЦСКА, потери как после Аустерлица. Одно может успокоить их болел - Краснодар в какой-то эмоциональной и функциональной яме, если не сказать хуже.
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