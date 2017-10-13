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    Полузащитник «Кубани» Коновалов зимой перейдет в «Ростов»

    Полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов может сменить клуб. Он входит в сферу интересов «Ростова», который на протяжении некоторого времени отслеживает игру 21-летнего футболиста.

    Коновалов может перейти в «Ростов уже в ближайшее январское трансферное окно. Стоит отметить, что Игорь выступает за «Кубань» с 2014 года, а является воспитанником столичного «Спартака».

    В текущем сезоне он провел 14 матчей в составе «Кубани» в ФНЛ, отдав в них две результативные передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 13 октября 2017, 12:57

      Давно пора кого-нибудь купить... Забивать некому! Остались два пенсионера...

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 октября 2017, 12:18

      Ну-с, посмотрим..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      Naque 13 октября 2017, 12:07

      купить что ли не кого от продажи Мевли? Искали бы лучше хороших двух защитников!

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