Полузащитник «Кубани» Коновалов зимой перейдет в «Ростов»

Полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов может сменить клуб. Он входит в сферу интересов «Ростова», который на протяжении некоторого времени отслеживает игру 21-летнего футболиста.

Коновалов может перейти в «Ростов уже в ближайшее январское трансферное окно. Стоит отметить, что Игорь выступает за «Кубань» с 2014 года, а является воспитанником столичного «Спартака».

В текущем сезоне он провел 14 матчей в составе «Кубани» в ФНЛ, отдав в них две результативные передачи.