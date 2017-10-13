Перотти: «Наполи» сейчас сильнее «Ювентуса»

Атакующий футболист итальянской «Ромы» Диего Перотти в преддверии матча восьмого тура Серии А против «Наполи» отметил силу соперника. Игрок считает, что неаполитанцы сейчас выглядят солиднее действующего чемпиона – «Ювентуса».

«Считаю, что сейчас команда из Неаполя сильнее туринцев. Это касается прежде всего игровой стилистики. Тем лучше будет их обыграть на «Олимпико». Дополнительной мотивацией будет то, что в прошлом сезоне «Наполи» нам подпортил концовку. Сейчас, надеюсь, все будет иначе», – сказал Перотти.

«Рома» и «Наполи» сыграют 14 октября. Начало игры – в 21:45 по Москве.