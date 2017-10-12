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От Аршавина спустя год после свадьбы ушла жена

12 октября 2017, 22:39
58

Спустя год после свадьбы брак бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина и его избранницы Алисы Казьминой, судя по всему, распался. Инициатором размолвки выступила женщина, которая отказалась объяснять причины своего ухода от мужа.

«Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят... Я ни к кому не ушла, сразу говорю; я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла.

Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла», – рассказала Казьмина.

Напомним, что в 2012 году сам Аршавин ушел от своей бывшей жены Юлии Барановской, оставив ее одну с тремя детьми.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (58)
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Lester84
1507837899
Эх - не женой декабриста оказалась. В ссылку в Казахстан за мужем не поехала))
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insider_retro
1507838574
Эх, женщины... Как для них важно подчеркнуть, что не от них ушли, а они покинули своих избранников... Дама отказалась объяснять причины, а сама на 2 абзаца наговорила... Значит не судьба... Взрослые люди, принимают, вроде взвешенные решения...
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Sola
1507840339
Так ему и надо. Всё вернулось бумерангом подлецу.
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VikNMar
1507843143
Это его проблемы ....... на алименты денег хватит , так его бабы и разводят ......
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sachsen-leipzig
1507848494
Кавказкий большой нашла не то что у ресаков хаха
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арейская
1507850802
Шава, возвращайся к Юльке с детьми, а Казьминой захотелось видимо новых ощущений...
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Томь вперёд
1507856559
Всё возвращается...
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Ще Гевара
1507865771
Как в фильме "Москва слезам не верит". От одной жены я сам ушёл, вторая сама от меня сбежала. Всё кажется не жизнь живу, а так черновик пишу, ещё успею набело.
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Полная Канистра
1507869371
шава походу в мачо превращяется план партии по приросту населения выполняет
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Krasnodar 123
1507877799
ПРЕКРАСНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
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