От Аршавина спустя год после свадьбы ушла жена

Спустя год после свадьбы брак бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина и его избранницы Алисы Казьминой, судя по всему, распался. Инициатором размолвки выступила женщина, которая отказалась объяснять причины своего ухода от мужа.

«Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят... Я ни к кому не ушла, сразу говорю; я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла.

Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла», – рассказала Казьмина.

Напомним, что в 2012 году сам Аршавин ушел от своей бывшей жены Юлии Барановской, оставив ее одну с тремя детьми.