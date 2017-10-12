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    От Аршавина спустя год после свадьбы ушла жена

    Спустя год после свадьбы брак бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина и его избранницы Алисы Казьминой, судя по всему, распался. Инициатором размолвки выступила женщина, которая отказалась объяснять причины своего ухода от мужа.

    «Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят... Я ни к кому не ушла, сразу говорю; я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла.

    Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла», – рассказала Казьмина.

    Напомним, что в 2012 году сам Аршавин ушел от своей бывшей жены Юлии Барановской, оставив ее одну с тремя детьми.

    Источник: Life

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    12.10.2017 22:39
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +691

      retiremen 14 декабря 2017, 12:03

      Баба дура!

      0
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      Рейтинг: +16

      Rom4eggg 12 декабря 2017, 21:25

      До сих пор этого мудака,за громкие слова не могу простить!!!*

      0
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      Рейтинг: +76

      andreyterex 5 ноября 2017, 14:57

      хочет как юлька на большой экран)) скоро на первом канале появится)))))

      0
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      Рейтинг: +86

      cent58 13 октября 2017, 17:50

      Андрейка не расстраивайся ! --уж чего у нас - так девок !! -стадами слоняются .

      1
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      Рейтинг: +116

      Karakush 13 октября 2017, 16:46

      Все пишут что мол не футбольная новость, а комментариев больше чем в любой другой новости))

      0
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 13 октября 2017, 12:46

      Андрюха, где ты таких находишь???

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 13 октября 2017, 09:56

      ПРЕКРАСНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НОВОСТЬ!

      3
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 13 октября 2017, 09:39

      Просто так,да с тремя детьми от мужа не уходят-на это должна быть серьезная причина!

      2
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      Рейтинг: +823

      diktatop 13 октября 2017, 09:03

      футбольная новость

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 октября 2017, 07:58

      У Шавы ещё всё впереди. И новая жена, и Кубок мира:)

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