Аргентина, Португалия, Мексика и Япония определились с местом проживания на ЧМ-2018

Всё для гостей, всё для нашей победы!!
Учитывая предстоящие перемещения, команды предпочли базирование за городом!!
Оправдано и удобно!! Будет что вспомнить - подмосковные вечера!!...))
Сборные Аргентины, Португалии, Мексики и Японии определились с тем, где будут базироваться во время чемпионата мира 2018 года в России.
Стоит отметить, что все четыре команды будут проживать в Подмосковье.
Аргентинцы хотят жить в комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации. Португалия планирует остановиться в подмосковных Бронницах. Мексика выбрала базу московского «Динамо» в Новогорске, а японцы намерены базироваться на «Арене Химки».
Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.