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  • Аргентина, Португалия, Мексика и Япония определились с местом проживания на ЧМ-2018

Аргентина, Португалия, Мексика и Япония определились с местом проживания на ЧМ-2018

12 октября 2017, 17:51
12

Сборные Аргентины, Португалии, Мексики и Японии определились с тем, где будут базироваться во время чемпионата мира 2018 года в России.

Стоит отметить, что все четыре команды будут проживать в Подмосковье.

Аргентинцы хотят жить в комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации. Португалия планирует остановиться в подмосковных Бронницах. Мексика выбрала базу московского «Динамо» в Новогорске, а японцы намерены базироваться на «Арене Химки».

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Источник: Р-Спорт
Россия Аргентина Португалия Мексика Япония
Комментарии (12)
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FanatSerj
1507820950
Всю все подмосковье облепили ......
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Полная Канистра
1507821344
пестрая картина получается
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Аристократ Олжик
1507822070
Это Аргентинцы хотят или его величество . . . Надо быть скромнее, как японцы, сразу на стадионе . . .
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Decorhome
1507822968
А на Рублевке кто?
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Decorhome
1507823024
Англичан на Колыму
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Борз-95
1507825443
Хорошие места
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deinego77@yandex.ru
1507825878
Вот молодцы аргентинцы! Хитрющие! То в зенит нагрянут теперь всем хороводом к дяде Володе поближе! Знают где местечко потеплей и кусочки пожирней!
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insider_retro
1507826595
Всё для гостей, всё для нашей победы!! Учитывая предстоящие перемещения, команды предпочли базирование за городом!! Оправдано и удобно!! Будет что вспомнить - подмосковные вечера!!...))
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