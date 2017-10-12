Аргентина, Португалия, Мексика и Япония определились с местом проживания на ЧМ-2018

Сборные Аргентины, Португалии, Мексики и Японии определились с тем, где будут базироваться во время чемпионата мира 2018 года в России.

Стоит отметить, что все четыре команды будут проживать в Подмосковье.

Аргентинцы хотят жить в комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации. Португалия планирует остановиться в подмосковных Бронницах. Мексика выбрала базу московского «Динамо» в Новогорске, а японцы намерены базироваться на «Арене Химки».

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.