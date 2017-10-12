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    Аргентина, Португалия, Мексика и Япония определились с местом проживания на ЧМ-2018

    Сборные Аргентины, Португалии, Мексики и Японии определились с тем, где будут базироваться во время чемпионата мира 2018 года в России.

    Стоит отметить, что все четыре команды будут проживать в Подмосковье.

    Аргентинцы хотят жить в комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации. Португалия планирует остановиться в подмосковных Бронницах. Мексика выбрала базу московского «Динамо» в Новогорске, а японцы намерены базироваться на «Арене Химки».

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 17:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 12 октября 2017, 19:43

      Всё для гостей, всё для нашей победы!!
      Учитывая предстоящие перемещения, команды предпочли базирование за городом!!
      Оправдано и удобно!! Будет что вспомнить - подмосковные вечера!!...))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > insider_retro 12 октября 2017, 19:46

      может в конце турнира и песню выучат / ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Полная Канистра 12 октября 2017, 19:51

      Возможно... Лучше бы к гимну НАШЕМУ привыкали, ВДРУГ в победном финале под него вставать придётся?!!!!....))))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > insider_retro 12 октября 2017, 19:55

      да наш гимн это СИЛА дух захватывает

      1
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      Рейтинг: +3865

      minaev23 12 октября 2017, 19:31

      Вот молодцы аргентинцы! Хитрющие! То в зенит нагрянут теперь всем хороводом к дяде Володе поближе! Знают где местечко потеплей и кусочки пожирней!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 12 октября 2017, 19:24

      Хорошие места

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 18:43

      Англичан на Колыму

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 18:42

      А на Рублевке кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Decorhome 12 октября 2017, 18:49

      панама вместо пендосов

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 октября 2017, 18:27

      Это Аргентинцы хотят или его величество . . .
      Надо быть скромнее, как японцы, сразу на стадионе . . .

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2017, 18:15

      пестрая картина получается

      2
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 12 октября 2017, 18:09

      Всю все подмосковье облепили ......

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