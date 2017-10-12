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    Гамула – о ЧМ-2018: «Девчонки будут смотреть на Роналду, а я – на девчонок»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула остался доволен выходом сборной Португалии на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России.

    «Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Дорогие девчули, начинайте уже копить деньги на билеты. Я вот уже начал – надо будет и мне где-то билетик купить.

    Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны», — сказал Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2017 12:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 12 октября 2017, 20:22

      Бедный Гамула, а я думал он тренер по футболу, оказывается он из другого тайного вида спорта для подростков :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 12 октября 2017, 16:54

      ага, а потом лысака гонять ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2017, 15:34

      Гамула в своём репертуаре, всё хиханьки-да-хаханьки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +954

      Юрэс 12 октября 2017, 14:49

      С этой грёбанной демократеЕЙ не задолбают его НЕ ЛЮБОВЬЮ к ПИ. .......сам ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 12 октября 2017, 14:12

      Васильевич как всегда юморит ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 12 октября 2017, 14:09

      А чё на них смотреть,их пользовать нуна.

      -1
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      Рейтинг: +3583

      Axe111 12 октября 2017, 13:07

      Как обычно с юмором, красава)))

      0
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 12 октября 2017, 12:54

      Красава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 12:25

      ОТ ИГОРЯ ВСЕГДА ПЁР И СЕЙЧАС ПРЁТ ПОЗИТИВ !

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2017, 12:19

      девчулек будет множество...

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