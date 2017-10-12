Гамула – о ЧМ-2018: «Девчонки будут смотреть на Роналду, а я – на девчонок»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула остался доволен выходом сборной Португалии на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России.

«Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Дорогие девчули, начинайте уже копить деньги на билеты. Я вот уже начал – надо будет и мне где-то билетик купить.

Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны», — сказал Гамула.