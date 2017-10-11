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  • Рахимов считает, что сборная России нуждается в Василии Березуцком

Рахимов считает, что сборная России нуждается в Василии Березуцком

11 октября 2017, 23:41
17

Известный российский тренер Рашид Рахимов проанализировал последние два товарищеских матча сборной России. Специалист полагает, что нашей команды не хватает опыта.

– Вы сказали об отсутствии опыта в обороне. Как считаете, следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким?

– В первую очередь, желание должно идти от самих братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился.

– Значит, стоит попросить Василия вернуться?

– Нужно понимать, почему Василий решил завершить карьеру в сборной. Возможно, он понял, что пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Ведь Березуцкий в ЦСКА до сих пор один из лидеров, проводит много матчей в основе. Хватит ли ему сил и энергии? Мы же понимаем, что с возрастом надо расставлять приоритеты. Я не могу за него решать. Все зависит только от самого игрока.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Василий Рахимов Рашид
Комментарии (17)
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insider_retro
1507755404
Повторюсь. Опытным, но медленным ещё в успешном 2008 году испанцы в 2х играх 7 мячей закатили на любой вкус... Сейчас всё ещё энергичней и горячей!... Не стоит смотреть назад...
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DOCTOR PENALTY
1507755988
Вся страна решает проблему центра обороны сборной и никак.
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cska-62
1507759070
Читаю и диву даюсь! А где у нас молодые центральные защитники со скоростью? Скорость - вообще не конёк центральных защитников, да и нет у нас молодых и скоростных всё равно. Тот же лучший и многолетний либеро "Милана" и сборной Италии Франко Барези и в молодости скоростью не блистал. Но за счёт выбора позиции первым оказывался на мяче.
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Pro100Kid
1507775910
Березуцкий,я вызываю тебя!))
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серега кашин
1507781095
с ним будет еще хуже
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Obi Wan
1507783849
Вася уже сделал выбор. Нечего его теперь в сборную звать!!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1507787182
вполне возможно поедет на ЧМ
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Чикомас
1507789621
Старый конь, борозды не портит....но глубоко и не пашет. Остался бы Вася в сборной, всех собак на него повесили, за все наши провалы. А провалы, с таким тренером, точно будут. Спасибо тебе Вася за то, что честно служил своей стране, и играй сколько сможешь в своем клубе...
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chempion_cska
1507796356
Василий в сборную уже не вернется, наверняка. Удачи ему в ЦСКА!
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OfaZavr
1507796770
да сколько можно решил человек закончить в сборной нужно уважать его решение и оставить в покое. В других сборных нормально такое воспринимают, нужно смотреть в будущее и пытаться найти другие выходы.
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