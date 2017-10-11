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    Рахимов считает, что сборная России нуждается в Василии Березуцком

    Известный российский тренер Рашид Рахимов проанализировал последние два товарищеских матча сборной России. Специалист полагает, что нашей команды не хватает опыта.

    – Вы сказали об отсутствии опыта в обороне. Как считаете, следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким?

    – В первую очередь, желание должно идти от самих братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился.

    – Значит, стоит попросить Василия вернуться?

    – Нужно понимать, почему Василий решил завершить карьеру в сборной. Возможно, он понял, что пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Ведь Березуцкий в ЦСКА до сих пор один из лидеров, проводит много матчей в основе. Хватит ли ему сил и энергии? Мы же понимаем, что с возрастом надо расставлять приоритеты. Я не могу за него решать. Все зависит только от самого игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 23:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 11:44

      К этому все идет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 11:26

      да сколько можно решил человек закончить в сборной нужно уважать его решение и оставить в покое. В других сборных нормально такое воспринимают, нужно смотреть в будущее и пытаться найти другие выходы.

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 октября 2017, 11:19

      Василий в сборную уже не вернется, наверняка. Удачи ему в ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 октября 2017, 09:57

      Да не один,а несколько.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 октября 2017, 09:27

      Старый конь, борозды не портит....но глубоко и не пашет. Остался бы Вася в сборной, всех собак на него повесили, за все наши провалы. А провалы, с таким тренером, точно будут. Спасибо тебе Вася за то, что честно служил своей стране, и играй сколько сможешь в своем клубе...

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 октября 2017, 08:46

      вполне возможно поедет на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 октября 2017, 07:50

      Вася уже сделал выбор. Нечего его теперь в сборную звать!!!

      2
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 12 октября 2017, 07:04

      с ним будет еще хуже

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 октября 2017, 05:38

      Березуцкий,я вызываю тебя!))

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 октября 2017, 00:57

      Читаю и диву даюсь! А где у нас молодые центральные защитники со скоростью? Скорость - вообще не конёк центральных защитников, да и нет у нас молодых и скоростных всё равно. Тот же лучший и многолетний либеро "Милана" и сборной Италии Франко Барези и в молодости скоростью не блистал. Но за счёт выбора позиции первым оказывался на мяче.

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