Рахимов считает, что сборная России нуждается в Василии Березуцком

Известный российский тренер Рашид Рахимов проанализировал последние два товарищеских матча сборной России. Специалист полагает, что нашей команды не хватает опыта.

– Вы сказали об отсутствии опыта в обороне. Как считаете, следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким?

– В первую очередь, желание должно идти от самих братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился.

– Значит, стоит попросить Василия вернуться?

– Нужно понимать, почему Василий решил завершить карьеру в сборной. Возможно, он понял, что пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Ведь Березуцкий в ЦСКА до сих пор один из лидеров, проводит много матчей в основе. Хватит ли ему сил и энергии? Мы же понимаем, что с возрастом надо расставлять приоритеты. Я не могу за него решать. Все зависит только от самого игрока.