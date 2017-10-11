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    Бубнов поставил сборной России за матч с иранцами «тройку»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил товарищеский матч сборной России против команды Ирана (1:1). Специалист не смог поставить отметку выше «тройки».

    «Не хватало ни скорости, ни креатива, поэтому можно говорить, что сборной очень бы пригодились Александр Головин и Алан Дзагоев, способные разгонять атаки из середины. Федор Смолов с Александром Кокориным оказались практически отрезанным от мяча, поэтому в первом тайме мы практически не увидели ударов по воротам гостей. Связка эта не впечатлила, хотя нужно понимать, что она во многом зависит от обслуги. В прошедшем матче с ней были серьезные проблемы, оттого и дуэт нападающих выглядел так блекло.

    В целом за такую игру больше «тройки» поставить нельзя – ту же оценку поставил сборной и после Южной Кореи. Уровень футбола по сравнению с предыдущим матчем не вырос, хотя этого и не стоило ожидать. Нужно добавлять в креативе и синхронности, которых не хватало для более качественной игры. К тому же не смогли добиться победы», – сказал Бубнов.

    Следующий матч россияне проведут в ноябре.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.10.2017 21:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 12 октября 2017, 09:03

      Не пойму что с Бубеном произошло, заболел наверное - последние его комментарии и оценки матчей очень-очень реалистичны и объективны.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 октября 2017, 23:47

      что-то остроту взгляда потерял бубнов... 2 и в угол всех на колени на горох... стыдно...

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 11 октября 2017, 22:09

      максимум 2

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 21:47

      Чтобы добавить в тех компонентах игры сборной о которых говорит Александр Викторович, нужно добавить 2-3 игроков высокого уровня , каких в российском футболе пока просто нет.

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