Бубнов поставил сборной России за матч с иранцами «тройку»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил товарищеский матч сборной России против команды Ирана (1:1). Специалист не смог поставить отметку выше «тройки».

«Не хватало ни скорости, ни креатива, поэтому можно говорить, что сборной очень бы пригодились Александр Головин и Алан Дзагоев, способные разгонять атаки из середины. Федор Смолов с Александром Кокориным оказались практически отрезанным от мяча, поэтому в первом тайме мы практически не увидели ударов по воротам гостей. Связка эта не впечатлила, хотя нужно понимать, что она во многом зависит от обслуги. В прошедшем матче с ней были серьезные проблемы, оттого и дуэт нападающих выглядел так блекло.

В целом за такую игру больше «тройки» поставить нельзя – ту же оценку поставил сборной и после Южной Кореи. Уровень футбола по сравнению с предыдущим матчем не вырос, хотя этого и не стоило ожидать. Нужно добавлять в креативе и синхронности, которых не хватало для более качественной игры. К тому же не смогли добиться победы», – сказал Бубнов.

Следующий матч россияне проведут в ноябре.