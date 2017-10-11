РФС и Федерация футбола Ирана подписали Меморандум о сотрудничестве

Накануне товарищеского матча между Россией и Ираном (1:1) в Казани состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве РФС и Федерации футбола Ирана.

Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор организации Александр Алаев​, а с иранской стороны – генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.

«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.

Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, судейства и других направлений», – говорится в сообщении на сайте РФС.