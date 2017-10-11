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    РФС и Федерация футбола Ирана подписали Меморандум о сотрудничестве

    Накануне товарищеского матча между Россией и Ираном (1:1) в Казани состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве РФС и Федерации футбола Ирана.

    Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор организации Александр Алаев​, а с иранской стороны – генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.

    «Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.

    Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, судейства и других направлений», – говорится в сообщении на сайте РФС.

    Источник: РФС

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    11.10.2017 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 14:43

      Иран - достойная страна, переводится как Страна Арьев (Ариана). Вот только пункт о судействе в договоре меня беспокоит. Как бы наши судьи ихних чему хорошему, что умеют, не научили.

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