Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Арсенал» начал переговоры с «Барселоной» по Турану

    «Арсенал» вступил в переговоры с «Барселоной» на предмет трансфера полузащитника Арда Турана. Сам 30-летний игрок готов покинуть каталонский клуб, поскольку не входит в планы главного тренера Эрнесто Вальверде.

    Турок приветствует возможность переезда в Лондон в январе. Сине-гранатовые не будут препятствовать такому развитию событий.

    Также на хавбека претендует «Галатасарай». Тем не менее, как сообщали СМИ, футболист отклонил предложение «львов».

    Туран защищает цвета «Барселоны» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 13:34

      Месси САНКЦИОНИРОВАЛ ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11