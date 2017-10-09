«Арсенал» начал переговоры с «Барселоной» по Турану

«Арсенал» вступил в переговоры с «Барселоной» на предмет трансфера полузащитника Арда Турана. Сам 30-летний игрок готов покинуть каталонский клуб, поскольку не входит в планы главного тренера Эрнесто Вальверде.

Турок приветствует возможность переезда в Лондон в январе. Сине-гранатовые не будут препятствовать такому развитию событий.

Также на хавбека претендует «Галатасарай». Тем не менее, как сообщали СМИ, футболист отклонил предложение «львов».

Туран защищает цвета «Барселоны» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.