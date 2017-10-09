Роша сравнил фанатов «Спартака» и «Гремио»

Нападающий «Спартака» Педро Роша отметил схожесть болельщиков красно-белых с фанатами своего бывшего клуба.

«Болельщики «Спартака» являются настоящими фанатами. В этом плане они похожи на фанатов «Гремио».

Да, я продолжаю следить за выступлением своей бывшей команды. Стараюсь всегда смотреть их матчи», – приводит слова Роши Torcedores.

23-летний бразилец выступал в составе «Гремио» с 2014 года. Прошедшим летом он перебрался в «Спартак».