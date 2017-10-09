Роша сравнил фанатов «Спартака» и «Гремио»

Болельщики всего мира в целом одинаковы. Есть настоящие фанаты своего клуба, а есть такие, которые приходят чисто побуянить и выплеснуть свою агрессию. Это не настоящие болельщики, таких надо выявлять, фиксировать в базах и запрещать посещать матчи. Иначе страдает в целом и сам клуб и простые болелы.
Нападающий «Спартака» Педро Роша отметил схожесть болельщиков красно-белых с фанатами своего бывшего клуба.
«Болельщики «Спартака» являются настоящими фанатами. В этом плане они похожи на фанатов «Гремио».
Да, я продолжаю следить за выступлением своей бывшей команды. Стараюсь всегда смотреть их матчи», – приводит слова Роши Torcedores.
23-летний бразилец выступал в составе «Гремио» с 2014 года. Прошедшим летом он перебрался в «Спартак».