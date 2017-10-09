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    Роша сравнил фанатов «Спартака» и «Гремио»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша отметил схожесть болельщиков красно-белых с фанатами своего бывшего клуба.

    «Болельщики «Спартака» являются настоящими фанатами. В этом плане они похожи на фанатов «Гремио».

    Да, я продолжаю следить за выступлением своей бывшей команды. Стараюсь всегда смотреть их матчи», – приводит слова Роши Torcedores.

    23-летний бразилец выступал в составе «Гремио» с 2014 года. Прошедшим летом он перебрался в «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 10:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 9 октября 2017, 12:55

      Болельщики всего мира в целом одинаковы. Есть настоящие фанаты своего клуба, а есть такие, которые приходят чисто побуянить и выплеснуть свою агрессию. Это не настоящие болельщики, таких надо выявлять, фиксировать в базах и запрещать посещать матчи. Иначе страдает в целом и сам клуб и простые болелы.

      3
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ > oyabun 10 октября 2017, 02:21

      Клуб страдает от таких кузьмичей как ты, камазами шелуху от семечек вывозят.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 11:41

      Потом оценит по другому когда подольше поиграет у нас и скажет что спартаковские самые лучшие!

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 11:28

      вперёд Спартак......вперёд Спартак......вперёд Спартак.....

      1
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