Черышев в ближайшее время присоединится к общей группе «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в ближайшее время присоединится к общей группе испанского клуба. На данный момент 26-летний россиянин занимается по индивидуальной программе.

Напомним, 14 сентября игрок впервые за семь месяцев появился на поле и в матче Лиги Европы против «Астаны» забил гол.

В нынешнем сезоне Черышев провел за «Вильярреал» в Примере два матча, в которых не отметился результативными действиями.