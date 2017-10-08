Черышев в ближайшее время присоединится к общей группе «Вильярреала»

Хорошая новость. Если б не травмы, большой потенциал у него был. Жаль, что так и не раскрыл его до конца, мог быть лидером сборной. Остается пожелать ему побыстрее набрать форму, и не ломаться в дальнейшем.
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в ближайшее время присоединится к общей группе испанского клуба. На данный момент 26-летний россиянин занимается по индивидуальной программе.
Напомним, 14 сентября игрок впервые за семь месяцев появился на поле и в матче Лиги Европы против «Астаны» забил гол.
В нынешнем сезоне Черышев провел за «Вильярреал» в Примере два матча, в которых не отметился результативными действиями.