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    Черышев в ближайшее время присоединится к общей группе «Вильярреала»

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в ближайшее время присоединится к общей группе испанского клуба. На данный момент 26-летний россиянин занимается по индивидуальной программе.

    Напомним, 14 сентября игрок впервые за семь месяцев появился на поле и в матче Лиги Европы против «Астаны» забил гол.

    В нынешнем сезоне Черышев провел за «Вильярреал» в Примере два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Marca

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    08.10.2017 22:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 10 октября 2017, 17:09

      Хорошая новость. Если б не травмы, большой потенциал у него был. Жаль, что так и не раскрыл его до конца, мог быть лидером сборной. Остается пожелать ему побыстрее набрать форму, и не ломаться в дальнейшем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец 9 октября 2017, 08:29

      из-за постоянных травм так и не раскроет свой потенциал, уже скоро 30 ему(

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 октября 2017, 00:14

      Пора ему менять футбол на шахматы ......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 00:04

      а через пару матчей отсоединится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 октября 2017, 23:59

      Жаль....Денис так и остался игроком , подающим надежды....А годы то пролетели....

      0
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 8 октября 2017, 23:17

      сколько можно получать деньги, вообще не играя???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 октября 2017, 22:54

      Кто такой Черышев ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 22:46

      Давай Денис, есть ещё шанс попасть на ЧМ.

      1
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