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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллаини получил травму в матче за сборную Бельгии

    «Манчестер Юнайтед» потерял Маруана Феллаини на неопределенный срок. Как сообщается, футболист получил травму в матче за сборную Бельгии против команды Боснии и Герцеговины (4:3) в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2018. Хавбек травмировал колено. По предварительным данным, игрок повредил связки. Ранее сообщалось о желании манкунианцев продлить контракт с полузащитником.

    В текущем сезоне Феллаини провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых забил три гола.

    Источник: BBC

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    08.10.2017 06:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      red-killer 8 октября 2017, 14:17

      Блин этого ещё не хватало!!!

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      Рейтинг: +95

      demir301 8 октября 2017, 07:40

      не зря Мавр не любит эти перерывы на игры сборных.

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