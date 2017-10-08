Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллаини получил травму в матче за сборную Бельгии

«Манчестер Юнайтед» потерял Маруана Феллаини на неопределенный срок. Как сообщается, футболист получил травму в матче за сборную Бельгии против команды Боснии и Герцеговины (4:3) в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2018. Хавбек травмировал колено. По предварительным данным, игрок повредил связки. Ранее сообщалось о желании манкунианцев продлить контракт с полузащитником.

В текущем сезоне Феллаини провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых забил три гола.