«Тоттенхэм» предложит Алли новый контракт на 80 тысяч в неделю

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может продлить соглашение с клубом. По данным Telegraph, «шпоры» предложат англичанину недельный оклад в 80 тысяч фунтов, увеличив жалование на 30 тысяч.

Алли может обогнать хавбека Кристиана Эриксена по размеру зарплаты и стать вторым игроком команды по этому показателю. Лидером является нападающий Гарри Кейн, зарабатывающий 100 тысяч в неделю. Издание отмечает, что клуб уверен в совершении сделки.

Ранее «Бомбардир» писал о возможном переходе 20-летнего футболиста в «Реал» или «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне на счету Алли три гола и две результативные передачи в восьми встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

В сентябре игрок сборной Англии получил одноматчевую дисквалификацию за средний палец в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Словакии (2:1).