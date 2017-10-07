Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Тоттенхэм» предложит Алли новый контракт на 80 тысяч в неделю

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может продлить соглашение с клубом. По данным Telegraph, «шпоры» предложат англичанину недельный оклад в 80 тысяч фунтов, увеличив жалование на 30 тысяч.

    Алли может обогнать хавбека Кристиана Эриксена по размеру зарплаты и стать вторым игроком команды по этому показателю. Лидером является нападающий Гарри Кейн, зарабатывающий 100 тысяч в неделю. Издание отмечает, что клуб уверен в совершении сделки.

    Ранее «Бомбардир» писал о возможном переходе 20-летнего футболиста в «Реал» или «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне на счету Алли три гола и две результативные передачи в восьми встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    В сентябре игрок сборной Англии получил одноматчевую дисквалификацию за средний палец в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Словакии (2:1).

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2017 01:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 
    11