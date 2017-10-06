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    Главный тренер сборной Южной Кореи назвал Россию одной из ведущих футбольных держав мира

    Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен накануне товарищеского матча против России выразил мнение, что россияне являются одной из ведущих футбольных держав мира.

    Встреча пройдет 7 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Все это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра.

    Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира, и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату», – сказал тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2017 18:37
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 6 октября 2017, 22:52

      64-е место.Он,наверное,боярышник по ошибке вмазал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 октября 2017, 22:17

      ну а что он должен сказать-вы говно!?))мы победим.

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 6 октября 2017, 22:03

      Прогиб защитан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 октября 2017, 21:48

      Льстит, противненько....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 октября 2017, 21:03

      порвем корею

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 октября 2017, 20:55

      «За что же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то, что хвалит он Кукушку»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Некержаков 6 октября 2017, 20:38

      Мы такое слышим всегда и от всех! правда потом с групп уже который год не выходим....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 6 октября 2017, 20:01

      а я ему верю!!! он же корейский тренер!!! он на футболе собаку съел))

      2
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      Рейтинг: +100949

      zigbert 6 октября 2017, 19:47

      Посмотрим красивый футбол,хотя не мешало бы взять реванш за чемпионат мира.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > zigbert 6 октября 2017, 20:29

      мало кто помнит, но Россия их обыграла в товарке перед ЧМ)) в 2013

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 октября 2017, 19:36

      Только не сказал, куда ведет

      0
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