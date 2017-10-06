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  • Главный тренер сборной Южной Кореи назвал Россию одной из ведущих футбольных держав мира

Главный тренер сборной Южной Кореи назвал Россию одной из ведущих футбольных держав мира

6 октября 2017, 18:37
33

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен накануне товарищеского матча против России выразил мнение, что россияне являются одной из ведущих футбольных держав мира.

Встреча пройдет 7 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Все это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра.

Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира, и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату», – сказал тренер.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Южная Корея
Комментарии (33)
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опус 2
1507304694
Он, явно ,нам льстит!
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Karpathian
1507304760
Врет
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insider_retro
1507304859
Посмотрел на карту, ох..л и не отважился гадости говорить!!...))
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Tony_93
1507304938
Держав да, но не футбольных, мы чистый середняк, которая может выстрелить раз в 10 лет, как в 2008, бл9 время пришло на 2018
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Полная Канистра
1507304985
да ладно все вы так мурлыкаете
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chempion_cska
1507305056
Гладко стелет, однако...
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Бабушка Зильзиля
1507305369
Вчера косовский чабан в виде главного тренера тоже заявил, что считает сборную Украины одной из лучших команд мира))
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OfaZavr
1507306936
да как всегда перед матчем соперника все хвалят.
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mikitka
1507309297
а я ему верю!!! он же корейский тренер!!! он на футболе собаку съел))
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Некержаков
1507311534
Мы такое слышим всегда и от всех! правда потом с групп уже который год не выходим....
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