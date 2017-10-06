Главный тренер сборной Южной Кореи назвал Россию одной из ведущих футбольных держав мира

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен накануне товарищеского матча против России выразил мнение, что россияне являются одной из ведущих футбольных держав мира.

Встреча пройдет 7 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Все это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра.

Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира, и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату», – сказал тренер.