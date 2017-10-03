Хеннес: «Гвардиола одобрил нового главного тренера «Баварии»

Президент немецкой «Баварии» Ули Хеннес поделился с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолом, кто станет следующим рулевым «ротхозе». Испанец остался доволен выбором.

«Я уже сообщил Пепу, кто будет тренировать «Баварию». Он одобрил персону, доволен ею», – сообщил Хеннес Abendzeitung.

«Бомбардир» ранее написал, что временным вариантом для немцев может стать голландский специалист Луи ван Гаал.