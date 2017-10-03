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    Хеннес: «Гвардиола одобрил нового главного тренера «Баварии»

    Президент немецкой «Баварии» Ули Хеннес поделился с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолом, кто станет следующим рулевым «ротхозе». Испанец остался доволен выбором.

    «Я уже сообщил Пепу, кто будет тренировать «Баварию». Он одобрил персону, доволен ею», – сообщил Хеннес Abendzeitung.

    «Бомбардир» ранее написал, что временным вариантом для немцев может стать голландский специалист Луи ван Гаал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 22:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 6 октября 2017, 11:39

      Пфф. Одобрил тот, кто начал развал тогдашней "мощной машины" того самого Хайкнеса? Да и по сути развалил, своей тика-такой сраной. А у Анчелотти чего не спросили? Он и то меньше накосипорил, уже пришел в никакую Баварию, после пепки.

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 4 октября 2017, 12:49

      мб Карпина пригласить, пока он свободен?

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 октября 2017, 12:36

      Какой-то бред. Гвардьолу оттуда едва ли не выпиннули, а теперь ещё и его одобрения спрашивают. У того, кто развалил там всю систему.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 11:09

      А Пеп то здесь при чем, он что ли как Фергюсон легендой стал для клуба чтобы его мнение спрашивать.

      3
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      Рейтинг: +157

      Ali77 4 октября 2017, 08:47

      Я сегодня набоярил Пепу тоже, скинул фотку своей бывшей. Он доволен персоной, доволен ею)

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 октября 2017, 08:47

      Испанец остался доволен выбором???? Я что-то не понял, а причем тут Пеп? Ну тренировал, ну спасибо... Что-то вы мудрите, ребята

      3
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      Рейтинг: +26

      overlom 4 октября 2017, 01:20

      Карпин, инфа 146%

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      БешенныйДжек 4 октября 2017, 01:02

      Конте, не?

      -1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 4 октября 2017, 00:28

      Баварии подошел бы Клопп по стилю.

      3
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