Хеннес: «Гвардиола одобрил нового главного тренера «Баварии»

Пфф. Одобрил тот, кто начал развал тогдашней "мощной машины" того самого Хайкнеса? Да и по сути развалил, своей тика-такой сраной. А у Анчелотти чего не спросили? Он и то меньше накосипорил, уже пришел в никакую Баварию, после пепки.
Президент немецкой «Баварии» Ули Хеннес поделился с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолом, кто станет следующим рулевым «ротхозе». Испанец остался доволен выбором.
«Я уже сообщил Пепу, кто будет тренировать «Баварию». Он одобрил персону, доволен ею», – сообщил Хеннес Abendzeitung.
«Бомбардир» ранее написал, что временным вариантом для немцев может стать голландский специалист Луи ван Гаал.