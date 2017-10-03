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    «Баварию» вновь может возглавить ван Гаал

    Немецкая «Бавария» на пост главного тренера команды рассматривает кандидатуру голландского специалиста Луи ван Гаала, последним местом работы которого был английский «Манчестер Юнайтед».

    Руководство «ротхозе» хотело бы пригласить 66-летнего рулевого на срок до конца сезона, а после него планируется приглашение нынешнего тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана.

    Ван Гаал с «Баварией» в 2010 году выиграл Бундеслигу, а также Кубок Германии и Суперкубок Германии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.10.2017 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +833

      Sola 6 октября 2017, 01:22

      Ван Гаал — палочка-выручалочка для многих клубов. Как проблемы — сразу зовут голландца. А затем сс....ми тряпками гонят его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 октября 2017, 06:40

      Вот Роббен обрадуется.

      1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 4 октября 2017, 01:34

      На старые грабли решили наступить.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 3 октября 2017, 23:53

      Может-то может, только дадут ли работать. У них становится как в России: ни стого ни с сего раз, и пошёл вон. Самый свежий пример- Сёмин. Команда на втором месте, а клуб чего-то мутит. Всех достали.

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