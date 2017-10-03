«Баварию» вновь может возглавить ван Гаал

Ван Гаал — палочка-выручалочка для многих клубов. Как проблемы — сразу зовут голландца. А затем сс....ми тряпками гонят его.
Немецкая «Бавария» на пост главного тренера команды рассматривает кандидатуру голландского специалиста Луи ван Гаала, последним местом работы которого был английский «Манчестер Юнайтед».
Руководство «ротхозе» хотело бы пригласить 66-летнего рулевого на срок до конца сезона, а после него планируется приглашение нынешнего тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана.
Ван Гаал с «Баварией» в 2010 году выиграл Бундеслигу, а также Кубок Германии и Суперкубок Германии.