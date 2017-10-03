Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский завершил карьеру

Как сообщает RT, бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский принял решение завершить карьеру футболиста. Спортсмен в ближайшее время поступит на курсы спортивного менеджмента, которые будут проходить под патронатом ФИФА.

Летом хавбек был близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом», но стороны не сошлись в финансовом вопросе.

Самым громким успехом Торбинского является третье место Евро-2008. На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за московский «Локомотив» (103 игры в РФПЛ, восемь голов, 2008-2013 годы). Однажды полузащитник выиграл Кубок России – в 2003 году с московским «Спартаком».