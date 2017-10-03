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Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский завершил карьеру

3 октября 2017, 22:15
6

Как сообщает RT, бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский принял решение завершить карьеру футболиста. Спортсмен в ближайшее время поступит на курсы спортивного менеджмента, которые будут проходить под патронатом ФИФА.

Летом хавбек был близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом», но стороны не сошлись в финансовом вопросе.

Самым громким успехом Торбинского является третье место Евро-2008. На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за московский «Локомотив» (103 игры в РФПЛ, восемь голов, 2008-2013 годы). Однажды полузащитник выиграл Кубок России – в 2003 году с московским «Спартаком».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Торбинский Дмитрий
Комментарии (6)
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Tony_93
1507059809
После 2008 про него и слышно не было
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ПФК ЦСКА Моscow
1507059950
Спасибо за тот гол)
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bset
1507060278
"Я сейчас просто закончу все! Вы видели? Вы видели это??"
Ответить
3a zenit
1507060670
удачи ему,может тренером станет хорошим.
Ответить
ssspartak
1507063679
Ни так ни сяк, но играл честно везде. Оказался в нужном месте, в нужное время. удачи ему и добра
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СОКОЛ САРАТОВ
1507069177
не всем же как игнашевич играть
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