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    Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский завершил карьеру

    Как сообщает RT, бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский принял решение завершить карьеру футболиста. Спортсмен в ближайшее время поступит на курсы спортивного менеджмента, которые будут проходить под патронатом ФИФА.

    Летом хавбек был близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом», но стороны не сошлись в финансовом вопросе.

    Самым громким успехом Торбинского является третье место Евро-2008. На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за московский «Локомотив» (103 игры в РФПЛ, восемь голов, 2008-2013 годы). Однажды полузащитник выиграл Кубок России – в 2003 году с московским «Спартаком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 октября 2017, 01:19

      не всем же как игнашевич играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 3 октября 2017, 23:47

      Ни так ни сяк, но играл честно везде. Оказался в нужном месте, в нужное время. удачи ему и добра

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 октября 2017, 22:57

      удачи ему,может тренером станет хорошим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 3 октября 2017, 22:51

      "Я сейчас просто закончу все! Вы видели? Вы видели это??"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 октября 2017, 22:45

      Спасибо за тот гол)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 3 октября 2017, 22:43

      После 2008 про него и слышно не было

      0
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