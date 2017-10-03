Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тиам: «Цель «Динамо» – место в первой шестерке»

    Полузащитник «Динамо» Хали Тиам оценил уровень РФПЛ, а также рассказал о командных и личных целях на сезон.

    «Я доволен уровнем чемпионата Россия, он очень высок. Но я все еще не удовлетворен своими действиями. Я хочу достичь самого высокого уровня, такого, как в чемпионатах Германии, Англии, Италии и других. Это большой вызов для меня, и я должен показать, что могу играть в этих лигах. Между РФПЛ и топ-чемпионатами нет большой разницы.

    Цель «Динамо» в нынешнем сезоне – финишировать как минимум в первой шестерке. Мы хотим попасть в Лигу Европы. Посмотрим, как будет развиваться сезон. В целом как и любому большому клубу нам хочется выиграть чемпионат. Моя личная цель – завоевать место в основном составе», – – цитирует Тиама Wiwsport.

    Бело-голубые арендовали 23-летнего сенегальца у венгерского МТК в августе нынешнего года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2017 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 4 октября 2017, 09:24

      Это он когда интервью давал? сейчас в пору уже мечтать о выходе из зоны вылета и переходных матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 3 октября 2017, 20:50

      Ханс Кристиан Андерсен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 3 октября 2017, 19:00

      в первой шестёрке...ФНЛ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11