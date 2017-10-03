Тиам: «Цель «Динамо» – место в первой шестерке»

Полузащитник «Динамо» Хали Тиам оценил уровень РФПЛ, а также рассказал о командных и личных целях на сезон.

«Я доволен уровнем чемпионата Россия, он очень высок. Но я все еще не удовлетворен своими действиями. Я хочу достичь самого высокого уровня, такого, как в чемпионатах Германии, Англии, Италии и других. Это большой вызов для меня, и я должен показать, что могу играть в этих лигах. Между РФПЛ и топ-чемпионатами нет большой разницы.

Цель «Динамо» в нынешнем сезоне – финишировать как минимум в первой шестерке. Мы хотим попасть в Лигу Европы. Посмотрим, как будет развиваться сезон. В целом как и любому большому клубу нам хочется выиграть чемпионат. Моя личная цель – завоевать место в основном составе», – – цитирует Тиама Wiwsport.

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