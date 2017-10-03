Баша, отклонив предложение «Ростова», объявил о завершении карьеры

Экс-футболист «Локомотива» Марко Баша принял решение завершить свою профессиональную карьеру, сообщает издание HotSport.rs. В начале прошлого месяца черногорский защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Лиллем».

Известно, что прошедшим летом у 34-летнего игрока было несколько предложений, в том числе от «Ростова», «Штутгарта» и «Лацио», но сам футболист их отклонил.

Напомним, что Баша известен в России по выступлению за «Локомотив», в котором он выступал с 2008 по 2011 год. За это время он сыграл 52 матча.