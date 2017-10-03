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    Баша, отклонив предложение «Ростова», объявил о завершении карьеры

    Экс-футболист «Локомотива» Марко Баша принял решение завершить свою профессиональную карьеру, сообщает издание HotSport.rs. В начале прошлого месяца черногорский защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Лиллем».

    Известно, что прошедшим летом у 34-летнего игрока было несколько предложений, в том числе от «Ростова», «Штутгарта» и «Лацио», но сам футболист их отклонил.

    Напомним, что Баша известен в России по выступлению за «Локомотив», в котором он выступал с 2008 по 2011 год. За это время он сыграл 52 матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 09:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 октября 2017, 21:45

      Правильно сделал - всегда надо уходить вовремя!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 октября 2017, 13:11

      он моложе защиты армейцев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 3 октября 2017, 13:04

      Звучит как "Узнав о предложении уже даже от "Ростова", Баша с горя решил вообще завязать с футболом" )))
      Ростовчане, не обижайтесь, я по-дружески с симпатией, просто интерпретация чтения заголовка новости.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 октября 2017, 13:02

      Жаль. Без Мевли Ростов существенно сдал. Баша мог это исправить, но видно наелся уже.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 октября 2017, 12:23

      Ну и зря

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 октября 2017, 10:08

      Видать поднакопил на безбедную старость

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 октября 2017, 09:58

      34 не такой и большой возраст , но думаю у него свои причины!

      2
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      Рейтинг: +263

      Саладин 3 октября 2017, 09:47

      ... а потом он познакомился со Смородской(((

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