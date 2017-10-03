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  • Баша, отклонив предложение «Ростова», объявил о завершении карьеры

Баша, отклонив предложение «Ростова», объявил о завершении карьеры

3 октября 2017, 09:31
8

Экс-футболист «Локомотива» Марко Баша принял решение завершить свою профессиональную карьеру, сообщает издание HotSport.rs. В начале прошлого месяца черногорский защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Лиллем».

Известно, что прошедшим летом у 34-летнего игрока было несколько предложений, в том числе от «Ростова», «Штутгарта» и «Лацио», но сам футболист их отклонил.

Напомним, что Баша известен в России по выступлению за «Локомотив», в котором он выступал с 2008 по 2011 год. За это время он сыграл 52 матча.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Лилль Ростов Локомотив Баша Марко
Комментарии (8)
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Саладин
1507013228
... а потом он познакомился со Смородской(((
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XaXatyn
1507013882
34 не такой и большой возраст , но думаю у него свои причины!
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КЭТиК
1507014480
Видать поднакопил на безбедную старость
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пряник929
1507022615
Ну и зря
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1507024971
Жаль. Без Мевли Ростов существенно сдал. Баша мог это исправить, но видно наелся уже.
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Gerecht165
1507025055
Звучит как "Узнав о предложении уже даже от "Ростова", Баша с горя решил вообще завязать с футболом" ))) Ростовчане, не обижайтесь, я по-дружески с симпатией, просто интерпретация чтения заголовка новости.
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x-x-x-x-x
1507025510
он моложе защиты армейцев
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Таганский
1507056314
Правильно сделал - всегда надо уходить вовремя!!
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