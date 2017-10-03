Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тарнат выступил за назначение Тухеля в «Баварию»

    Бывший футболист «Баварии» Михаэль Тарнат высказал мнение о правильности идеи приглашения бывшего тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля в мюнхенский клуб.

    «Тухель показал всем в «Боруссии», что осуществляет достойную работу. Считаю, что Тухель является одним из лучших немецких тренеров на данный момент.

    Это специалист, говорящий на немецком языке. Считаю, что это очень важный критерий для «Баварии», – приводит слова Тарната Sport1.de.

    Напомним, что сейчас временно исполняет обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2017 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11