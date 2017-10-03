Тарнат выступил за назначение Тухеля в «Баварию»

Бывший футболист «Баварии» Михаэль Тарнат высказал мнение о правильности идеи приглашения бывшего тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля в мюнхенский клуб.

«Тухель показал всем в «Боруссии», что осуществляет достойную работу. Считаю, что Тухель является одним из лучших немецких тренеров на данный момент.

Это специалист, говорящий на немецком языке. Считаю, что это очень важный критерий для «Баварии», – приводит слова Тарната Sport1.de.

Напомним, что сейчас временно исполняет обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль.