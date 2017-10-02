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    Радимов высказался против лимита на легионеров

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об отмене лимита на легионеров в РФПЛ.

    «Лимит, который у нас существует в чемпионате, вызывает вопросы. Если наши футболисты получают право выходить на поле только из-за лимита, то они так и будут дальше без прогресса получать это место. А хочется, чтобы этот лимит был отменен совсем или его было как можно меньше.

    Тогда была бы честная конкуренция, которая заставила бы наших футболистов, стремящихся играть в сборной, прогрессировать и добиваться места в составе именно в конкурентной борьбе», — сказал Радимов.

    Сейчас в России действует лимит по схеме «6+5», когда на поле могут находиться не более шестилегионеров.

    Источник: Радио «Зенит»

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    02.10.2017 20:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8116

      nik55 3 октября 2017, 10:10

      нужно 3 + 8----тогда будут молодые Российские игроки и в клубах и в сборной будет конкуренция

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 октября 2017, 23:22

      Честная конкуренция была бы если бы если бы у нас лига была типо апл , которая призовые может дать чтоб клубы закупились хорошо. А еще лучше как в Америки в каком то виде спорта ввиден регламент зарплат , вот его работа, например в РФПЛ по регламенту 25 лямов зарплаты для всех клубов. В спартаке промес будет получать 5 лямов , на остальную команду останется 20 лямов . или в Зените Паредес будет получать 7 лямов то на остальную команду будет 18 лямов , а в условной Уфе все получают по 1ляму . Так то наши клубы смогли развиваться и цены на Русских игроков перестали бы завышаться

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 октября 2017, 21:20

      Со временем лимит окончательно убьет российский футбол. А если его ужесточить и не делать потолок зарплат, то скоро на уровне Таджикистана играть будем.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Тraumtanzеr 2 октября 2017, 23:36

      одно дело зачем мы хотим отменить лемит и другое зачем хочет товарищ радимов , а он хочет чтобы зенит еще докупился и играл бы в 10 легионеров и продавал потом легионеров в европу. Тому свидетельство , что Зенит приглашает тренеров Иностранцев которые доверяют больше иностранцам . И еще одно вот например зениту надо купить защитника на фланг , кого им купить в рфпл Русского ?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > кузнецов артем 3 октября 2017, 01:37

      Кузяева же Купили? Играет. Кокорин феерить начал. Все в порядке, никто конкуренцию у них не выигрывает. Все зависит от наших пацанов, если хотят расти, то должны выигрывать конкуренцию.А сейчас им это не нужно, они в 19 лет получают миллиарды, по сути за русский паспорт, жизнь удалась. За каким хуем играть в футбол, булки напрягать, если все так?Зачем?

      Выше написал, как у нас работает лимит.

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 октября 2017, 21:07

      Если бы в те времена (90-е) к нам понаехало бы столько легионеров как сейчас, то такого футболиста как Радимов просто не существовало. И место в основе ЦСКА 18-ти летний игрок получил только потому, что молодым доверяли, а не мариновали на лавке за спинами импортных "звезд".

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Gek Dement 2 октября 2017, 23:07

      Если что, в 90-е и денег таких не было, соответственно и легионеров было раз-два и обчелся. И у наших молодых практика была игровая.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Федорыч-НН 2 октября 2017, 23:56

      почему ты не говоришь про начало 20х , главные звезды цска вагнер лав карвалье думбия Красич Олич Жо из Русских только Жирков и тот даже не возвратился в цска , доверие большое да ?Это только сейчас Цска молодых подпускает а почему , потому что не могут себе позволить купить кач-х игроков

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > кузнецов артем 3 октября 2017, 12:27

      Я говорю про то время, когда Радимов только начинал как игрок. А относительно начала 2000-х, напомню тебе, что тогда в команде, помимо Жиркова, начали играть братья Березуцкие, Игнашевич, Яновский, Саломатин, Алдонин, Гусев, Кириченко, Семак. А Думбия появился только в 10-11 году, кстати, значительно позже Дзагоева

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      Рейтинг: +8

      мамафутболистаК 2 октября 2017, 21:01

      Радимов,вы конечно уважаемый человек,но надо быть патриотом своей страны!!! Давай будем болеть за иностранцев (средних) которых вы приглашаете!Давайте обкатывать Аргентину,которая будет обыгрывать нас на чем.мира! Со школ и академий детских начните,хватит пиз...ь!! Пример возьмите с ак.Коноплева,которая давала хороших игроков и которую развалили!!!Еруду не пори!!

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > мамафутболистаК 2 октября 2017, 21:18

      Извините, но лучше идите на кухню.Вы не понимаете о чем речь.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > мамафутболистаК 3 октября 2017, 00:01

      это бизнес , Русских игроков никто не покупает , РФПЛ призовые не платит , так откуда брать деньги , брать иностранцев на перепродажу и остается , а молодых игроков пусть выставляют команды не богатые и играют с этим зеней полным легионеров, будут набираться опыта и мастерства играя против таких команд

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 октября 2017, 20:33

      Владик-обладик..

      посиди..после позора,помолчи..
      Пожалуйста.

      -1
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