Радимов высказался против лимита на легионеров

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об отмене лимита на легионеров в РФПЛ.

«Лимит, который у нас существует в чемпионате, вызывает вопросы. Если наши футболисты получают право выходить на поле только из-за лимита, то они так и будут дальше без прогресса получать это место. А хочется, чтобы этот лимит был отменен совсем или его было как можно меньше.

Тогда была бы честная конкуренция, которая заставила бы наших футболистов, стремящихся играть в сборной, прогрессировать и добиваться места в составе именно в конкурентной борьбе», — сказал Радимов.

Сейчас в России действует лимит по схеме «6+5», когда на поле могут находиться не более шестилегионеров.