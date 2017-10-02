Радимов высказался против лимита на легионеров

нужно 3 + 8----тогда будут молодые Российские игроки и в клубах и в сборной будет конкуренция
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об отмене лимита на легионеров в РФПЛ.
«Лимит, который у нас существует в чемпионате, вызывает вопросы. Если наши футболисты получают право выходить на поле только из-за лимита, то они так и будут дальше без прогресса получать это место. А хочется, чтобы этот лимит был отменен совсем или его было как можно меньше.
Тогда была бы честная конкуренция, которая заставила бы наших футболистов, стремящихся играть в сборной, прогрессировать и добиваться места в составе именно в конкурентной борьбе», — сказал Радимов.
Сейчас в России действует лимит по схеме «6+5», когда на поле могут находиться не более шестилегионеров.