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Радимов высказался против лимита на легионеров

2 октября 2017, 20:23
14

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об отмене лимита на легионеров в РФПЛ.

«Лимит, который у нас существует в чемпионате, вызывает вопросы. Если наши футболисты получают право выходить на поле только из-за лимита, то они так и будут дальше без прогресса получать это место. А хочется, чтобы этот лимит был отменен совсем или его было как можно меньше.

Тогда была бы честная конкуренция, которая заставила бы наших футболистов, стремящихся играть в сборной, прогрессировать и добиваться места в составе именно в конкурентной борьбе», — сказал Радимов.

Сейчас в России действует лимит по схеме «6+5», когда на поле могут находиться не более шестилегионеров.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (14)
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shinnik
1506965597
Владик-обладик..
посиди..после позора,помолчи.. Пожалуйста.
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мамафутболистаК
1506967295
Радимов,вы конечно уважаемый человек,но надо быть патриотом своей страны!!! Давай будем болеть за иностранцев (средних) которых вы приглашаете!Давайте обкатывать Аргентину,которая будет обыгрывать нас на чем.мира! Со школ и академий детских начните,хватит пиз...ь!! Пример возьмите с ак.Коноплева,которая давала хороших игроков и которую развалили!!!Еруду не пори!!
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Федорыч-НН
1506967642
Если бы в те времена (90-е) к нам понаехало бы столько легионеров как сейчас, то такого футболиста как Радимов просто не существовало. И место в основе ЦСКА 18-ти летний игрок получил только потому, что молодым доверяли, а не мариновали на лавке за спинами импортных "звезд".
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Тraumtanzеr
1506968452
Со временем лимит окончательно убьет российский футбол. А если его ужесточить и не делать потолок зарплат, то скоро на уровне Таджикистана играть будем.
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кузнецов артем
1506975730
Честная конкуренция была бы если бы если бы у нас лига была типо апл , которая призовые может дать чтоб клубы закупились хорошо. А еще лучше как в Америки в каком то виде спорта ввиден регламент зарплат , вот его работа, например в РФПЛ по регламенту 25 лямов зарплаты для всех клубов. В спартаке промес будет получать 5 лямов , на остальную команду останется 20 лямов . или в Зените Паредес будет получать 7 лямов то на остальную команду будет 18 лямов , а в условной Уфе все получают по 1ляму . Так то наши клубы смогли развиваться и цены на Русских игроков перестали бы завышаться
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nik55
1507014624
нужно 3 + 8----тогда будут молодые Российские игроки и в клубах и в сборной будет конкуренция
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