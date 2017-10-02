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    Мирабелли снова заступился за Монтеллу

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли в очередной раз встал на защиту главного тренера команды Винченцо Монтеллы. Это случилось после поражения в матче седьмого тура итальянской Серии А от «Ромы» – 0:2.

    «Всегда больно проигрывать таким образом. Но нам противостояла отличная команда. На протяжении 70 минут матча ни в чем ей не уступали.

    «Милан» играл на равных, временами даже превосходил «Рому». Могу сказать, что нам банально не повезло. Гол «Ромы» изменил баланс игры и выбил нас из колеи. Я не могу упрекнуть в чем-то ребят.

    Ни у одного тренера нет волшебной палочки, в том числе и у Монтеллы. Прошло только семь туров, и мы строим новую команду. Нельзя сразу получить все.

    Сейчас главная задача – сделать из разрозненных игроков настоящую команду. Монтелла работает хорошо. Просто нужно надеяться на хорошие результаты», – цитирует Мирабели Sky Italia.

    После семи туров «Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 12-ю очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 11:05
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