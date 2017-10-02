Головин прибудет на сбор национальной команды

Правильное и не конфликтное решение клуба! Что бы потом не было разговоров о сбережении игрока от игр за сборную под соусом травмы.... Эскулапы решат, зря рисковать никто не захочет. Свет клином не сошёлся на товарняках. Но всё должно быть прозрачно и без конфликта...
Полузащитник ЦСКА Александр Головин примет участие в сборе национальной команды России. Футболист получил травму в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», но он приедет в сборную России, где и будет принято решение о дальнейшем восстановлении после травмы.
Напомним, что матч ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0. Александр травмировал в одном из эпизодов голеностоп.