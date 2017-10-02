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    Головин прибудет на сбор национальной команды

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин примет участие в сборе национальной команды России. Футболист получил травму в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», но он приедет в сборную России, где и будет принято решение о дальнейшем восстановлении после травмы.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0. Александр травмировал в одном из эпизодов голеностоп.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 11:17

      Правильное и не конфликтное решение клуба! Что бы потом не было разговоров о сбережении игрока от игр за сборную под соусом травмы.... Эскулапы решат, зря рисковать никто не захочет. Свет клином не сошёлся на товарняках. Но всё должно быть прозрачно и без конфликта...

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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:01

      С оркестром будут встречать такую знаменитость или нет?

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > paracetamol 2 октября 2017, 11:32

      Головин Кокорин Акинфеев лучшие игроки нашей сборной

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