Головин прибудет на сбор национальной команды

Полузащитник ЦСКА Александр Головин примет участие в сборе национальной команды России. Футболист получил травму в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», но он приедет в сборную России, где и будет принято решение о дальнейшем восстановлении после травмы.

Напомним, что матч ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0. Александр травмировал в одном из эпизодов голеностоп.