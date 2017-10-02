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    Бубнов: «Проблемы ЦСКА в атаке без Дзагоева становятся более выпуклыми»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что не удивлен ничейным результатом матча ЦСКА с «Уфой». По его словам, это закономерный исход встречи, который устроил гостей и разочаровал армейцев.

    «Никаких откровений этот матч не преподнес. ЦСКА играл под нагрузками после Лиги чемпионов, вновь испытывал проблемы с организацией игры в атаке, которые в отсутствие Дзагоева становятся еще более выпуклыми.

    К тому же группе атаки с молодыми игроками не хватает сыгранности. Аналогичные трудности армейцы испытывали, к примеру, в дерби с «Динамо». ЦСКА недостаточно быстро перемещал мяч на чужой половине поля, но чтобы прибавить в движении нужны хорошая физическая подготовка и синхронность.

    «Уфа» приехала в Москву играть в свой излюбленный контратакующий футбол. Даже не против лидеров уфимцы действуют на выезде вторым номером, а тут у команды Сергея Семака не было иных вариантов.

    В итоге традиционная тактика принесла очко, хотя в концовке ЦСКА добавил. Забей Натхо пенальти, можно было бы говорить о том, что хозяева додавили соперника. Но и нулевая ничья – логичный исход. Отрадный для «Уфы», разочаровывающий для ЦСКА», – считает Бубнов.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.10.2017 06:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +301

      23igkra 2 октября 2017, 10:09

      Дотянуть бы до зимы. Скамейка все короче становится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 октября 2017, 09:22

      Без Алана, Саши Головина, Васи Березуцкого и Понтуса ЦСКА не ЦСКА! Надеемся после паузы в чемпионате все выздоровеют, дай Боже!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 2 октября 2017, 09:00

      Без Дзаги туговато

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Борз-95 2 октября 2017, 09:22

      Совсем туго и боюсь - надолго.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 2 октября 2017, 08:15

      Это все экономия Гинера......давно пора искать замену "старичкам", от которых толка все меньше и меньше....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +215

      Pangolin 2 октября 2017, 07:54

      сыгранности нет...походу этот сезон в труху...

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 2 октября 2017, 07:34

      ЦСКА нужно усиление!

      1
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