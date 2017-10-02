Бубнов: «Проблемы ЦСКА в атаке без Дзагоева становятся более выпуклыми»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что не удивлен ничейным результатом матча ЦСКА с «Уфой». По его словам, это закономерный исход встречи, который устроил гостей и разочаровал армейцев.

«Никаких откровений этот матч не преподнес. ЦСКА играл под нагрузками после Лиги чемпионов, вновь испытывал проблемы с организацией игры в атаке, которые в отсутствие Дзагоева становятся еще более выпуклыми.

К тому же группе атаки с молодыми игроками не хватает сыгранности. Аналогичные трудности армейцы испытывали, к примеру, в дерби с «Динамо». ЦСКА недостаточно быстро перемещал мяч на чужой половине поля, но чтобы прибавить в движении нужны хорошая физическая подготовка и синхронность.

«Уфа» приехала в Москву играть в свой излюбленный контратакующий футбол. Даже не против лидеров уфимцы действуют на выезде вторым номером, а тут у команды Сергея Семака не было иных вариантов.

В итоге традиционная тактика принесла очко, хотя в концовке ЦСКА добавил. Забей Натхо пенальти, можно было бы говорить о том, что хозяева додавили соперника. Но и нулевая ничья – логичный исход. Отрадный для «Уфы», разочаровывающий для ЦСКА», – считает Бубнов.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0.