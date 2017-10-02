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  • Бубнов: «Проблемы ЦСКА в атаке без Дзагоева становятся более выпуклыми»

Бубнов: «Проблемы ЦСКА в атаке без Дзагоева становятся более выпуклыми»

2 октября 2017, 06:56
7

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что не удивлен ничейным результатом матча ЦСКА с «Уфой». По его словам, это закономерный исход встречи, который устроил гостей и разочаровал армейцев.

«Никаких откровений этот матч не преподнес. ЦСКА играл под нагрузками после Лиги чемпионов, вновь испытывал проблемы с организацией игры в атаке, которые в отсутствие Дзагоева становятся еще более выпуклыми.

К тому же группе атаки с молодыми игроками не хватает сыгранности. Аналогичные трудности армейцы испытывали, к примеру, в дерби с «Динамо». ЦСКА недостаточно быстро перемещал мяч на чужой половине поля, но чтобы прибавить в движении нужны хорошая физическая подготовка и синхронность.

«Уфа» приехала в Москву играть в свой излюбленный контратакующий футбол. Даже не против лидеров уфимцы действуют на выезде вторым номером, а тут у команды Сергея Семака не было иных вариантов.

В итоге традиционная тактика принесла очко, хотя в концовке ЦСКА добавил. Забей Натхо пенальти, можно было бы говорить о том, что хозяева додавили соперника. Но и нулевая ничья – логичный исход. Отрадный для «Уфы», разочаровывающий для ЦСКА», – считает Бубнов.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Дзагоев Алан Бубнов Александр
Комментарии (7)
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MAGOMED2000
1506918864
ЦСКА нужно усиление!
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Pangolin
1506920050
сыгранности нет...походу этот сезон в труху...
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Артурка32
1506921356
Это все экономия Гинера......давно пора искать замену "старичкам", от которых толка все меньше и меньше....
Ответить
Борз-95
1506924047
Без Дзаги туговато
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chempion_cska
1506925328
Без Алана, Саши Головина, Васи Березуцкого и Понтуса ЦСКА не ЦСКА! Надеемся после паузы в чемпионате все выздоровеют, дай Боже!
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23igkra
1506928166
Дотянуть бы до зимы. Скамейка все короче становится
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