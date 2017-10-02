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    Роналду – аутсайдер Примеры по соотношению «удар-гол»

    «Реал» обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0 в матче 7-го тура чемпионата Испании.

    Нападающий Криштиану Роналду нанес четыре удара по воротам соперника. В створ попал один.

    Количество неточных ударов португальца в текущем розыгрыше Ла Лиги достигло 22-х. Показатель является ведущим для всех футболистов турнира.

    В матче на «Сантьяго Бернабеу» игрок сборной Португалии отдал голевую передачу Иско. Ассистентский балл стал для Роналду 200-м в карьере.

    Источник: Opta

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    02.10.2017 01:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25028

      bset 3 октября 2017, 09:40

      По различным показателям Роналду - лох, а тело с пивным брюхом на диване - красавец. А по факту все наоборот)

      0
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      Рейтинг: +198

      SmilingDevil 2 октября 2017, 09:08

      он разве не 2-3 игры всего сыграл? в чём суть если у него дисквалификаий была?

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 октября 2017, 08:18

      Да

      0
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 2 октября 2017, 07:59

      стареет, прицел сбивается) скоро в очках по полю бегать будет))

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 2 октября 2017, 07:51

      За что ему золотой мяч давать?????? за две хороших игры с баварией и за ничьи на ЧЕ?

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 2 октября 2017, 07:04

      Вздулся, - надо подкачать!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 октября 2017, 06:23

      Поправит

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 октября 2017, 05:03

      КПД удручающий.

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