Роналду – аутсайдер Примеры по соотношению «удар-гол»

«Реал» обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0 в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Нападающий Криштиану Роналду нанес четыре удара по воротам соперника. В створ попал один.

Количество неточных ударов португальца в текущем розыгрыше Ла Лиги достигло 22-х. Показатель является ведущим для всех футболистов турнира.

В матче на «Сантьяго Бернабеу» игрок сборной Португалии отдал голевую передачу Иско. Ассистентский балл стал для Роналду 200-м в карьере.