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    Бартомеу сказал, что «Барселона» сыграла с «Лас-Пальмасом» без зрителей в знак протеста

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему каталонский клуб решил провести матч 7-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» без зрителей.

    Напомним, из-за референдума, посвященного возможному отсоединению Каталонии от Испании, встреча могла быть перенесена на другую дату.

    «Мы обеспокоены ситуацией в Каталонии. Чтобы не отменять игру, как хотелось, мы решили провести ее без зрителей, но это не нормально. Сложилась исключительная ситуации. Мы поддерживаем тех, кто страдал от недостатка свободы.

    Мы говорили с руководителями, тренерами, игроками, и решили играть, но без болельщиков, в знак протеста. Важно не терять очки», – сказал Бартомеу.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

    Источник: AS

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    01.10.2017 18:46
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