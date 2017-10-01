Сусо может перейти из «Милана» в «Реал»

Полузащитник «Милана» Сусо может продолжить карьеру в «Реале». Сообщается, что мадридский клуб намерен приобрести 23-летнего испанца, несмотря на то что футболист продлил контракт с итальянцами до лета 2022 года.

По неофициальным данным, сумма отступных, прописанная в соглашении хавбека, равняется 50 миллионам евро.

В нынешнем сезоне Сусо провел за «Милан» в Серии А пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.