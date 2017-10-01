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    Сусо может перейти из «Милана» в «Реал»

    Полузащитник «Милана» Сусо может продолжить карьеру в «Реале». Сообщается, что мадридский клуб намерен приобрести 23-летнего испанца, несмотря на то что футболист продлил контракт с итальянцами до лета 2022 года.

    По неофициальным данным, сумма отступных, прописанная в соглашении хавбека, равняется 50 миллионам евро.

    В нынешнем сезоне Сусо провел за «Милан» в Серии А пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    01.10.2017 13:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +342

      romvad 1 октября 2017, 14:01

      Единственный нормальный игрок в команде. Если он уйдет, вообще один шлак останется.

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      Рейтинг: +342

      romvad > DeStar 1 октября 2017, 15:53

      Не сказать, что одно говно. Но, на мой взгляд, Сусо лучший в команде. Остальные не дотягивают по уровню. Не считая Бонуччи, конечно, но он как-то пока не убеждает. Такое впечатление, что Юве его специально подсунул Милану с заданием косячить побольше )))

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