Сусо продлил контракт с «Миланом» до 2022 года

Полузащитник «Милана» Сусо продолжит выступления за итальянскую команду. Как сообщает пресс-служба миланского клуба, 23-летний испанец подписал с красно-черными новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Напомним, футболист выступает за «Милан» с 2015 года.

В нынешнем сезоне хавбек провел за итальянский клуб в Серии А пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.