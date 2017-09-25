Сусо продлил контракт с «Миланом» до 2022 года

Полузащитник «Милана» Сусо продолжит выступления за итальянскую команду. Как сообщает пресс-служба миланского клуба, 23-летний испанец подписал с красно-черными новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Напомним, футболист выступает за «Милан» с 2015 года.
В нынешнем сезоне хавбек провел за итальянский клуб в Серии А пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
#ACMilan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2022 il contratto economico di @suso30oficial pic.twitter.com/4ONG4HEJgQ— AC Milan (@acmilan) 25 сентября 2017 г.