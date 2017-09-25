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    Сусо продлил контракт с «Миланом» до 2022 года

    Полузащитник «Милана» Сусо продолжит выступления за итальянскую команду. Как сообщает пресс-служба миланского клуба, 23-летний испанец подписал с красно-черными новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

    Напомним, футболист выступает за «Милан» с 2015 года.

    В нынешнем сезоне хавбек провел за итальянский клуб в Серии А пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Милан»

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    25.09.2017 20:00
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