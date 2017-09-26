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    Сарри рассчитывает на поддержку болельщиков в матче «Наполи» с «Фейеноордом»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри сожалеет, что лидер команды Аркадиуш Милик выбыл из-за травмы и не сможет сыграть с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов. Он отметил, что ожидает сложного матча с голландцами, которые способны доставить неприятности любому сопернику.

    «Милику крайне не везет. Он выходил на пик формы и снова травмировался.

    Что касается завтрашней встречи, меня очень веселит, что все считают «Аякс» очень сильным соперником, но отказывают в этом «Фейеноорду», который стал в прошлом сезоне чемпионом Нидерландов. Считаю, в его составе есть ряд молодых футболистов, которые в ближайшее время станут известны в Европе.

    Ожидаю, что этот клуб доставит нам неприятности. Надеюсь, болельщики помогут нам провести хороший матч», – сказал Сарри.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «Фейеноорд» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2017 10:51
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