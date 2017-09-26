Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кесси: «Милану» нужно набраться мужества и силы»

    Полузащитник «Милана» Франк Кесси рассказал о рецепте того, как его команде можно преодолеть те проблемы, которые сложились в последних матчах.

    «Нам нужно набраться мужества и силы, чтобы преодолеть проблемы», – написал Кесси в инстаграме.

    С текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» в шести турах проиграл два матча. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих «Ювентуса» и «Наполи» на шесть очков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2017 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11