Кесси: «Милану» нужно набраться мужества и силы»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси рассказал о рецепте того, как его команде можно преодолеть те проблемы, которые сложились в последних матчах.

«Нам нужно набраться мужества и силы, чтобы преодолеть проблемы», – написал Кесси в инстаграме.

С текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» в шести турах проиграл два матча. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих «Ювентуса» и «Наполи» на шесть очков.