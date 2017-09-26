Компани и Гюндоган не сыграют с «Шахтером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что Венсан Компани и Илкай Гюндоган точно не смогут принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» из-за травм. Он назвал эту встречу очередным испытанием для своей команды.

«Венсан Компани не готов играть. Капитан и Илкай Гюндоган принимают только частичное участие в наших тренировках. Посмотрим, сможет ли Менди играть завтра.

Занимать первое место в турнирной таблице всегда предпочтительно, но на дворе только сентябрь, и впереди еще долгий путь. Игроки знают, что мы только на старте. Мы хорошо начали прошлый сезон, но не смогли держать высокую планку. Во всех турнирах мы идем вперед матч за матчем.

Стиль игры не изменился в этом году, но в прошлом сезоне нам не удавалось реализовывать достаточно моментов.

Сейчас игроки чувствуют себя более уверенно, на своем месте. Когда мы выступаем на своем поле, то предчувствуем голы. Но количество голевых моментов сравнимо с прошлым сезоном. Нужно продолжать играть ровно и спокойно.

Мы должны быть осторожны и оставаться верны своим принципам. Всегда есть место для роста, а этот матч – еще одно испытание», – считает тренер.

Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.