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    Мостовой рекомендует «Спартаку» играть от обороны с «Ливерпулем»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не верит, что «Спартак» способен отобрать у «Ливерпуля» в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Он посоветовал избрать более закрытый вариант тактики.

    «У «Спартака» мало шансов отобрать очки у «Ливерпуля» – это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого – так сейчас многие играют.

    Что касается упущенных «Спартаком» побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

    Многие говорили, что «Ливерпуль» был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в Премьер-лиге против «Лестера» они провели достаточно уверенно. Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в «Барселону», и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с «Лестером» играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять «Спартаку» в Москве», – считает Мостовой.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    26.09.2017 06:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 сентября 2017, 16:49

      Кто забьёт 6 тот и выиграет, в остальном пока ничья...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 26 сентября 2017, 13:04

      А если бы это была Бавария на полном ходу, а не еле дышащий Ливерпуль, то тогда лучше вообще, не выходя на поле, получить технарь ?

      8
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 26 сентября 2017, 12:31

      Карере виднее как построить игру тактически. В одном можно быть уверенным, с мотивацией, как в матчах чемпионата, проблем у игроков не будет

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 сентября 2017, 10:43

      С такой обороной можно ещё больше получить если бояться и сидеть у своих ворот, поэтому это не вариант.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 сентября 2017, 10:14

      Если Спартак поставит "автобус", то точно проиграет, так как нападающие Ливера имеют большой опыт по преодолению "автобусов". Победу и удачу нужно искать у ворот Ливера, защита которого отнюдь не железобетонная (в 6 матчах АПЛ пропущено 11 мячей, хуже только Вест Хэм и идущий на последнем месте Кристал Пэлас- 13 мячей ). Спартаку необходимо контролировать центр поля и "строить" атаки по краям. Надеюсь увидеть достойную игру Спартака.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 сентября 2017, 10:11

      Так нету у Спартака обороны! Больше всех пропустили!!! Ой чую Ливерпуль порезвится ежели уж Тосно с Анжи по 2 забивают

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 сентября 2017, 10:04

      Выходить и играть, выигрывая каждый эпизод, каждое единоборство - другого рецепта нет.

      14
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2017, 10:01

      Многолетние наблюдения за англицкими клубами подсказывает, что на выезде они выигрывают скромно. Главное - выиграть. Если Спартак не забъёт, то будет 0:1. Итак по арифметической прогрессии.
      А вот дома.... Но это уже другая история.
      Спартак, я не твой болела. Но всё равно удачи тебе. Сегодня буду болеть за тебя. Не подведи.

      4
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      Рейтинг: +25

      ds21th 26 сентября 2017, 09:58

      От обороны которая хромает в каждом матче( Уж лучше от атаки - 5-4 в нашу пользу

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 сентября 2017, 09:19

      Помню в молодости так-же ждали Тоттенхем или Вестхем, бывший в очень большом порядке, все писали как он размажет Спартак, а сыграли вничью, 2-2, если не ошибаюсь.

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