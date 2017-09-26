Мостовой рекомендует «Спартаку» играть от обороны с «Ливерпулем»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не верит, что «Спартак» способен отобрать у «Ливерпуля» в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Он посоветовал избрать более закрытый вариант тактики.

«У «Спартака» мало шансов отобрать очки у «Ливерпуля» – это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого – так сейчас многие играют.

Что касается упущенных «Спартаком» побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

Многие говорили, что «Ливерпуль» был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в Премьер-лиге против «Лестера» они провели достаточно уверенно. Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в «Барселону», и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с «Лестером» играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять «Спартаку» в Москве», – считает Мостовой.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.