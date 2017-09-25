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    Заболотный: «Нет, я не Дзюба»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о сравнениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Отметим, что Заболотный попал в заявку сборной России на ближайшие товарищеские матчи, тогда как Дзюба не получил приглашения.

    «Нет. Я не Дзюба, а форвард другого плана. Каждый футболист индивидуален. У Артема есть свои сильные стороны, у меня – свои. Специалисты могут нас с ним сравнивать, но я ни на кого не похож», – сказал Заболотный.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2017 21:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 сентября 2017, 12:43

      конечно ты заболотный

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 23:19

      Что-то все как от г...на от Дзюбы отпрыгивают.

      -1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 сентября 2017, 22:28

      Покажи класс, Антоха!!!

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 сентября 2017, 22:05

      Пожалуй и не надо быть похожим на Дзюбу

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 25 сентября 2017, 21:50

      Что то давно не видно было сильных сторон дзюбы.Все ждут- орлов манчини фурсенко мутко!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 сентября 2017, 21:40

      Да уж... не дай бог ещё одного...

      2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Nerlinger 26 сентября 2017, 18:35

      ага,или не дай бог ещё берёз или Васиных,пиши пропало сразу.

      0
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