Заболотный: «Нет, я не Дзюба»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о сравнениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Отметим, что Заболотный попал в заявку сборной России на ближайшие товарищеские матчи, тогда как Дзюба не получил приглашения.

«Нет. Я не Дзюба, а форвард другого плана. Каждый футболист индивидуален. У Артема есть свои сильные стороны, у меня – свои. Специалисты могут нас с ним сравнивать, но я ни на кого не похож», – сказал Заболотный.

Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка