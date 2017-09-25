РФПЛ. «Ахмат» обыграл «Рубин» и вышел на пятое место

В заключительном матче 11-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле вырвал победу над «Рубином» – 1:0. Гол в свои ворота забил Магомед Оздоев.

Таким образом, грозненский клуб набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» – девятый.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Оздоев, 85 (в свои ворота).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Балай, 80), Швец, Исмаэл, Садаев (Митришев, 61), Лео (Мбенгуе, 61).

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Лестьенн (Карадениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).

Предупреждения: Бериша, 13; Мбенгуе, 88; Городов, 90+3 – Жемалетдинов, 90.

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