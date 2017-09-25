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    РФПЛ. «Ахмат» обыграл «Рубин» и вышел на пятое место

    В заключительном матче 11-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле вырвал победу над «Рубином» – 1:0. Гол в свои ворота забил Магомед Оздоев.

    Таким образом, грозненский клуб набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» – девятый.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Оздоев, 85 (в свои ворота).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Балай, 80), Швец, Исмаэл, Садаев (Митришев, 61), Лео (Мбенгуе, 61).

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Лестьенн (Карадениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 75).

    Предупреждения: Бериша, 13; Мбенгуе, 88; Городов, 90+3 – Жемалетдинов, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 21:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 сентября 2017, 10:16

      Плохо что глупый автогол всё испортил. Хотя игра была скучная, ничью Рубин мог увезти.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 сентября 2017, 21:40

      Зря жонатаса продали

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Tajik-za Zenit 25 сентября 2017, 21:48

      Говорят,не от хорошей жизни..

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      Рейтинг: +728

      GammiD 25 сентября 2017, 21:37

      Самая провальная игра в этом сезоне... настолько беззубо мы еще не играли... Терек конечно тоже не далеко ушел, но был поинтереснее.

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > GammiD 25 сентября 2017, 21:45

      азмун,гранат,кудряшов,навас- ростовские как то не очень?

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > minaev23 25 сентября 2017, 21:52

      Середины нет,нападение на голодном пайке и тот мизер,что есть,Кержанунников ебошит не в раму!!!

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      Рейтинг: +728

      GammiD > семёнычев 25 сентября 2017, 22:37

      Да центр слабый, Мвила выглядет сильнее всех... хотя играет на троечку!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 сентября 2017, 21:32

      Нет Жонатаса..... Азмун разучился играть....Оздоев забивает в свои ворота...и четки Бердыева перестали действовать...печально ((((

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > a-rakhmatov 25 сентября 2017, 21:42

      Азмун в Ростове играл!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 сентября 2017, 21:26

      Когда же Оздоева с Мвилой отдадут на фарш в Звениговский???

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 сентября 2017, 21:24

      тошнота от игры Рубина -как пропустили побежали

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