«Тяньцзинь Цюаньцзянь» все еще хочет приобрести Обамеянга, сумма возможной сделки оценивается в 65-70 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг по-прежнему входит в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом заявил владелец китайского клуба Шу Юйхой.

«Он стоит от 65 до 70 миллионов. Я был бы не против заплатить эту сумму. Обамеянг сделал бы наш клуб сильнее, а чемпионат Китая – еще более известным», – сказал Юйхой.

Напомним, во время летнего трансферного окна «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за 28-летнего габонца 85 миллионов евро.