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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» все еще хочет приобрести Обамеянга, сумма возможной сделки оценивается в 65-70 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг по-прежнему входит в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом заявил владелец китайского клуба Шу Юйхой.

    «Он стоит от 65 до 70 миллионов. Я был бы не против заплатить эту сумму. Обамеянг сделал бы наш клуб сильнее, а чемпионат Китая – еще более известным», – сказал Юйхой.

    Напомним, во время летнего трансферного окна «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за 28-летнего габонца 85 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    25.09.2017 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 25 сентября 2017, 20:52

      Тяньцзинь предлагает Обамеянгу закончить карьеру за 70 лям

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