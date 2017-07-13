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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил 85 миллионов за Обамеянга

    Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал серьезное предложение руководству дортмундской «Боруссии» о покупке форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. Планка предложения установлена на отметке в 85 миллионов евро. Стоит отметить, что трансферное окно в Китае закрывается в пятницу, 14 июля.

    Известно, что «Милан» также ведет переговоры о переходе Обамеянга. Итальянцы пытаются снизить зарплату игрока, которая в Германии составляет 12 миллионов евро в год.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.07.2017 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 июля 2017, 11:10

      Китайцы так резко вдруг футбол полюбили.Может они переменчивы и завтра городки полюбят?

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 июля 2017, 10:56

      шел бы в урал за майонез

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