«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил 85 миллионов за Обамеянга

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал серьезное предложение руководству дортмундской «Боруссии» о покупке форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. Планка предложения установлена на отметке в 85 миллионов евро. Стоит отметить, что трансферное окно в Китае закрывается в пятницу, 14 июля.

Известно, что «Милан» также ведет переговоры о переходе Обамеянга. Итальянцы пытаются снизить зарплату игрока, которая в Германии составляет 12 миллионов евро в год.