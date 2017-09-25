Лео и Садаев сыграют впереди у «Ахмата»; Лестьенн, Каннуников и Азмун – в атаке у «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на поединок 11-го тура РФПЛ.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.

Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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