Лео и Садаев сыграют впереди у «Ахмата»; Лестьенн, Каннуников и Азмун – в атаке у «Рубина»

После продажи Жонатаса Рубин резко ослаб, Азмун совсем разучился играть...да четки Курбана Бекиевича потеряли силу....печально!!!
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на поединок 11-го тура РФПЛ.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.
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