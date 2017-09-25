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    Лео и Садаев сыграют впереди у «Ахмата»; Лестьенн, Каннуников и Азмун – в атаке у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на поединок 11-го тура РФПЛ.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.

    Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    25.09.2017 18:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 сентября 2017, 21:28

      После продажи Жонатаса Рубин резко ослаб, Азмун совсем разучился играть...да четки Курбана Бекиевича потеряли силу....печально!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 сентября 2017, 19:08

      Ничья 1:1!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 сентября 2017, 19:01

      почему не Митришев в место Садаева. Заур очень неуклюж а Магомед резкий.

      0
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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD 25 сентября 2017, 18:35

      По Лестьену и Азмуну вопросов никаких, но скока надо Бекиевичу времени чтобы убедится, что Канунников днище ? Видно столько же сколько и Кучуку в отношении Дядюна.

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > MaxRnD 25 сентября 2017, 18:48

      ...дружище,не нам судить.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 сентября 2017, 18:30

      На Билимханова. На АА газон лечат...

      0
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