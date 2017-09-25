«ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Милан» или «Эвертон» за 70 миллионов

«ПСЖ» готов продать нападающего Эдинсона Кавани ближайшей зимой за установленную цену.

Несмотря на то, что конфликт между уругвайцем и его партнером по атаке Неймаром был сглажен товарищами по команде, игрок все же может покинуть парижан в связи с давлением на клуб правил финансового фэйр-плей.

По информации источника, в подписании Кавани заинтересован «Милан», который обратился в «ПСЖ» по поводу цены на форварда. «Россонери» были проинформированы, что футболист может быть приобретен за 70 миллионов евро. Также сообщается, что «Эвертон» хочет заменить Кавани перешедшего летом в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Тем временем сам Кавани готов покинуть Париж в январе, если ему предложат зарплату в размере 12 миллионов евро в год.