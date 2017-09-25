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    «ПСЖ» готов отпустить Кавани в «Милан» или «Эвертон» за 70 миллионов

    «ПСЖ» готов продать нападающего Эдинсона Кавани ближайшей зимой за установленную цену.

    Несмотря на то, что конфликт между уругвайцем и его партнером по атаке Неймаром был сглажен товарищами по команде, игрок все же может покинуть парижан в связи с давлением на клуб правил финансового фэйр-плей.

    По информации источника, в подписании Кавани заинтересован «Милан», который обратился в «ПСЖ» по поводу цены на форварда. «Россонери» были проинформированы, что футболист может быть приобретен за 70 миллионов евро. Также сообщается, что «Эвертон» хочет заменить Кавани перешедшего летом в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    Тем временем сам Кавани готов покинуть Париж в январе, если ему предложат зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2017 14:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 29 сентября 2017, 10:29

      И кто же будет центрфорвардом вместе Кавани? Зимой по-любому кого-то купят!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 26 сентября 2017, 11:37

      не продадут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 сентября 2017, 19:49

      В Челси его место коста

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Ronaldinho05 > САНЁК17 1 октября 2017, 09:26

      В Челси уже Мората бегает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 25 сентября 2017, 18:20

      Кавани лучше Неймара.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 25 сентября 2017, 17:04

      Эдисон, Милан тебя ждет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 сентября 2017, 15:17

      Жаль Эдисона и все из за какого то питухв неймара!!! Арабы вы не правы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Dellleone 25 сентября 2017, 18:19

      Им еще аукнется эта покупка

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Чермындыр 25 сентября 2017, 20:12

      Согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 25 сентября 2017, 14:59

      А в Енисей ему не поехать? Какой Эвертон...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 25 сентября 2017, 14:49

      Мдааа, капризы "золотого мальчика" быстро исполняются)

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 сентября 2017, 14:40

      Финансовый фэйр-плей) Неймар теперь там состав набирает. Столько лет Кавани отдал клубу, а его сплавляют из-за капризов "его высочества"

      8
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > ФК_Полоцк 25 сентября 2017, 14:50

      нехорошие люди, это точно, такого игрока теряют

      1
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