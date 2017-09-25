Фабрегас хочет вернуться в сборную Испании

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас признался, что все еще рассчитывает на вызов в сборную Испании.

«Сложно сказать, что мне пошло на пользу то, что на старте предыдущего сезона у меня не было игровой практики. Сейчас же я вновь нашел себя. Могу сказать, что нахожусь в неплохом состоянии.

Сборная Испании играет на очень высоком уровне, но я не хочу терять ни надежды, ни желания, ни сил, чтобы иметь возможность вернуться в состав. Я хочу верить, что у меня еще получится надеть футболку национальной команды», – приводит слова Фабрегаса Onda Cero.

В текущем сезоне Фабрегас провел четыре матча в Премьер-лиге, забив в них один гол.