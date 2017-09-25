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    Фабрегас хочет вернуться в сборную Испании

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас признался, что все еще рассчитывает на вызов в сборную Испании.

    «Сложно сказать, что мне пошло на пользу то, что на старте предыдущего сезона у меня не было игровой практики. Сейчас же я вновь нашел себя. Могу сказать, что нахожусь в неплохом состоянии.

    Сборная Испании играет на очень высоком уровне, но я не хочу терять ни надежды, ни желания, ни сил, чтобы иметь возможность вернуться в состав. Я хочу верить, что у меня еще получится надеть футболку национальной команды», – приводит слова Фабрегаса Onda Cero.

    В текущем сезоне Фабрегас провел четыре матча в Премьер-лиге, забив в них один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 25 сентября 2017, 12:56

      старик

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