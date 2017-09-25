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    Тренер «Валенсии» заработал травму, празднуя победный гол

    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль очень активно отпраздновал забитый гол своей команды в матче шестого тура испанской Примеры против «Реала Сосьедада» – специалист получил травму в этот момент. Игра завершилась со счетом 3:2. Тренер слишком резко вскочил со своего места, когда Симоне Дзадза забил победный мяч и дернул мышцу.

    «Если я получаю травму, то это не проблема для команды, ведь я всего лишь тренер! Я сильно напряг мышцу. Это была одна из ситуаций, в которой мне следовало контролировать себя и быть хладнокровнее», – заявил он.

    Источник: AS

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    25.09.2017 06:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 25 сентября 2017, 09:36

      И такое бывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 сентября 2017, 09:06

      Последовал примеру Оланаре. Армейского тупого коня.

      0
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