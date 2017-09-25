Тренер «Валенсии» заработал травму, празднуя победный гол

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль очень активно отпраздновал забитый гол своей команды в матче шестого тура испанской Примеры против «Реала Сосьедада» – специалист получил травму в этот момент. Игра завершилась со счетом 3:2. Тренер слишком резко вскочил со своего места, когда Симоне Дзадза забил победный мяч и дернул мышцу.

«Если я получаю травму, то это не проблема для команды, ведь я всего лишь тренер! Я сильно напряг мышцу. Это была одна из ситуаций, в которой мне следовало контролировать себя и быть хладнокровнее», – заявил он.