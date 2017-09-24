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    Калачев: «Фарфан? Квалифицированный игрок, неплохой, но это не Обамеянг»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1) поделился мнением об игре нападающего соперника Джефферсона Фарфана.

    В нынешнем сезоне перуанец провел за железнодорожников в чемпионате России девять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

    «Не удивила ли скорость Джефферсона Фарфана? Не хотелось бы особо нахваливать чужого игрока. Да, Фарфан – квалифицированный игрок, неплохой, но это не Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». Не думаю, что он кого-то из нас в чем-то по-настоящему превосходил», – сказал Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2017 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 сентября 2017, 04:43

      эх был бы он у нас сейчас ...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 сентября 2017, 22:01

      Тогда б уже справедливо сказал, что Фарфан по скорости как электричка Ласточка, а Обамеянг - это поезд Сапсан)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:58

      Калач! Сравни их цену!

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 24 сентября 2017, 21:41

      Калач, Фигни не скажет!!!
      Молодец Тима

      0
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