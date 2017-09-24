Калачев: «Фарфан? Квалифицированный игрок, неплохой, но это не Обамеянг»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1) поделился мнением об игре нападающего соперника Джефферсона Фарфана.

В нынешнем сезоне перуанец провел за железнодорожников в чемпионате России девять матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

«Не удивила ли скорость Джефферсона Фарфана? Не хотелось бы особо нахваливать чужого игрока. Да, Фарфан – квалифицированный игрок, неплохой, но это не Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии». Не думаю, что он кого-то из нас в чем-то по-настоящему превосходил», – сказал Калачев.