Примера. «Хетафе» разгромил «Вильярреал», Черышев остался в запасе

В поединке шестого тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Вильярреалом» зафиксирован крупный счет. Хозяева не заметили должного сопротивления со стороны гостей. Все голы случились во второй половине встречи.

Российский футболист «желтой субмарины» Денис Черышев провел игру на скамейке запасных.

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Хетафе – Вильярреал – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 54; 2:0 – Молина, 64; 3:0 – Бергара, 67; 4:0 – Анхель, 90+2.

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