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    Примера. «Хетафе» разгромил «Вильярреал», Черышев остался в запасе

    В поединке шестого тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Вильярреалом» зафиксирован крупный счет. Хозяева не заметили должного сопротивления со стороны гостей. Все голы случились во второй половине встречи.

    Российский футболист «желтой субмарины» Денис Черышев провел игру на скамейке запасных.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Хетафе – Вильярреал – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Анхель, 54; 2:0 – Молина, 64; 3:0 – Бергара, 67; 4:0 – Анхель, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 19:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      vek410 24 сентября 2017, 19:35

      У Черышева в профиле указано, что он гражданин Испании и России. РАзве такое возможно? Насколько знаю, Испания не разрешает двойное гражданство

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      Рейтинг: +833

      Sola > vek410 24 сентября 2017, 20:02

      Вы правы, между Испанией и Россией не подписано соглашение о двойном гражданстве.
      Раз Черри выступает за сб России, у него только российское гражданство должно быть.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 19:29

      Лучший вариант - Спартак или Краснодар.Пора,Дэн!

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