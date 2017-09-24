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    Фассоне: «Поздравляю «Сампдорию» с победой, но «Милан» сильнее»

    Спортивный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал поражение от «Сампдории» в матче 6-го тура Серии А.

    «Уверенность не приходит просто так – ее создают результаты. Сегодня игроки должны были показывать это качество, но я не видел его на поле. Надеюсь, уверенность скоро придет. Не знаю, связан ли общий счет с уровнем соперника. Не думаю, что «Сампдория» находится на нашем уровне, хоть Джампаоло и проделал отличную работу. Поздравляю его с победой, но «Милан» сильнее, чем «Сампдория» и должен относиться к матчам по-другому», – сказал функционер.

    «Россонери» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Football Italia

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    24.09.2017 17:22
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