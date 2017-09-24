Аленичев: «Было приятно увидеться с другом Тихоновым»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура ФНЛ. Красноярский клуб единолично возглавил турнирную таблицу первенства.

«Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым (тренер «КС» – прим. «Бомбардира»). После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба еще впереди.

Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду.

Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, что такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании – это все сегодня было. Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом» (3:0 в Кубке России), который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть, потому что был тяжелый десятидневный цикл с тремя матчами. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к «Томи», – сказал 44-летний Аленичев.

После победы над самарским клубом беспроигрышная серия «Енисея» во всех турнирах составила 12 матчей.