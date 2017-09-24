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    Аленичев: «Было приятно увидеться с другом Тихоновым»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура ФНЛ. Красноярский клуб единолично возглавил турнирную таблицу первенства.

    «Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым (тренер «КС» – прим. «Бомбардира»). После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба еще впереди.

    Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду.

    Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, что такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании – это все сегодня было. Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом» (3:0 в Кубке России), который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть, потому что был тяжелый десятидневный цикл с тремя матчами. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к «Томи», – сказал 44-летний Аленичев.

    После победы над самарским клубом беспроигрышная серия «Енисея» во всех турнирах составила 12 матчей.

    Источник: ФК «Енисей»

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    24.09.2017 17:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 27 сентября 2017, 09:25

      В ФНЛ целая россыпь тренеров, которые в будующем должны стать мэтрами тренерского цеха. Аленичев, его коллега Титов, Тихонов, Черевченко, Талалаев. Пора заканчивать с засилием иностранцев!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 сентября 2017, 17:49

      Закалённые в турнире ФНЛ тренеры, будут не лишними в РФПЛ... Им некогда плескаться в лучах славы, искрить юмором в надоедливых интервью...
      Удачи, Аленичеву и Тихонову!!!

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 17:18

      Это была тайная встреча,где обсуждали план дальнейшего слива Карреры.ШУТКА!

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