Болельщики «Наполи» встретили двойника Гамшика на «Стадио Олимпико»

«Наполи» в выездном матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 4:1.

Ресурс GoalBien опубликовал видео, на котором болельщики гостей общаются с работником стадиона, похожим на капитана неаполитанцев Марека Гамшика. Фанаты спели мужчине именную песню 30-летнего словака.

Гамшик в нынешнем сезоне отдал две голевые передачи в восьми матчах всех турниров. Команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице Серии А.