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    Болельщики «Наполи» встретили двойника Гамшика на «Стадио Олимпико»

    «Наполи» в выездном матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 4:1.

    Ресурс GoalBien опубликовал видео, на котором болельщики гостей общаются с работником стадиона, похожим на капитана неаполитанцев Марека Гамшика. Фанаты спели мужчине именную песню 30-летнего словака.

    Гамшик в нынешнем сезоне отдал две голевые передачи в восьми матчах всех турниров. Команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 24 сентября 2017, 19:49

      Напугали мужика)))

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