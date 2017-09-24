Парфенов: «Тосно» провалил начало матча против «Урала»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог поражению от «Урала» (1:3) в матче 11-го тура РФПЛ.

«План на игру? Победить. Что касается того, на что был сделан основной упор сегодня, то на футбол. Мы старались играть. Провалили начало матча. Пытались исправить…

Не хочется сейчас лишнего наговорить. Думаю, есть люди, которые посмотрят. Чего сегодня не хватило команде, если проводить параллель с игрой со «Спартаком»? Посмотрим, разберем», — сказал Парфенов.

Новичок Премьер-лиги занимает 13-е место в турнирной таблице.